Пермская опера запускает проект «Один на один»

Сегодня, 20 марта, Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, временно закрывшийся для посещения в связи с пандемией коронавируса, объявил о запуске нового проекта «Один на один». С конца месяца на спектаклях сможет присутствовать один зритель, для которого — единственного в зале — будут играть артисты и музыканты.

«Полноценный спектакль не может состояться без участия публики. Но что произойдет, если в зрительном зале будет присутствовать хотя бы один человек? Один человек — это уже публика? Как его присутствие повлияет на работу сотен человек, принимающих участие в проведении спектакля? Окажется ли этого достаточно для того, чтобы «петля ответной реакции» возникла — и спектакль как коммуникативный акт все-таки состоялся? Попытка найти ответы на эти вопросы — ключевая задача проекта "Один на один"», — говорится в сообщении пресс-службы Пермской оперы.

Инициатором проекта выступил главный режиссер театра Марат Гацалов.

«Природа театра заключается во взаимодействии зрителя и артистов на сцене, — говорит он. — Чтобы в сегодняшней ситуации сохранить эту связь, мы придумали проект, аналогов которому, насколько я знаю, еще не было в истории театра. Мы будем приглашать на спектакли одного зрителя, выбранного методом лотерейного отбора из числа зарегистрировавшихся на спектакль. В идее проекта "Один на один" отражено наше отношение к зрителю: мы готовы играть спектакли и для одного человека, потому что по большому счету для создания поля творчества один зритель равен по своей ценности полному залу».

В ближайшее время театр начнет принимать заявки от желающих получить возможность стать единственным зрителем в зале. Перед началом спектакля его будет выбирать один из артистов. Чтобы соблюсти меры безопасности в период карантина, зрителя перед входом в зал будет осматривать врач.

Правила участия будут опубликованы на сайте и в соцсетях Пермской оперы (Facebook, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», Instagram). Также на сайте театра появится расписание онлайн-трансляций спектаклей, на которых сможет присутствовать один зритель.











































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