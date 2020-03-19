Отложен Каннский фестиваль

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19 марта дирекция Международного Каннского кинофестиваля сообщила о решении перенести сроки его проведения в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«В эти дни глобального кризиса наши мысли обращены к жертвам COVID-19, и мы выражаем солидарность со всеми, кто борется с болезнью», — сообщает дирекция Каннского фестиваля.
Первоначально предполагалось, что 73-й Каннский фестиваль состоится 12–23 мая. Теперь организаторы рассматривают несколько вариантов его проведения в этом году, главная из них — перенос фестиваля на конец июня — начало июля.
«Мы примем окончательное решение и сообщим о нем, как только позволит ситуация в области здравоохранения во Франции и за ее пределами, — говорится в сообщении дирекции Каннского фестиваля. — Решение будет принято по итогам консультаций, которые мы ведем с правительством Франции и с мэрией Канн, а также с членами правления фестиваля, с профессионалами киноиндустрии и со всеми партнерами фестиваля».
Ранее Каннский фестиваль отменялся лишь один раз – в 1968 году, когда он был прерван из-за студенческих волнений и призы не вручались.
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