Музей Москвы запускает серию онлайн-бесед о городе в новых условиях

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Сегодня, 19 марта, начинается серия онлайн-бесед «Как чрезвычайные ситуации меняют городскую жизнь?», организованная Музем Москвы.
«Каждую неделю специалисты из разных областей — экономисты, культурологи, социологи, антропологи, историки и искусствоведы — в прямом эфире будут обсуждать эпидемии, пожары, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации, — сообщает пресс-служба Музея москвы. — Эпидемии и катастрофы ужасали людей и уносили множество жизней, но одновременно они же становились толчком для развития многих инициатив, популяризации гигиены, развития науки и городов».
Начало бесед в 19:00, трансляции будут вестись через сервис Zoom.
Расписание:
19 марта Беседа №1 — Павел Гнилорыбов и Александра Архипова
Москвовед и фольклорист поговорят о реакции людей, страхе, панике, городских легендах, и роли медиа в периоды эпидемий.
24 марта Беседа №2 — Алексей Новиков и Елена Короткова
Эксперт по Big Data и экономист обсудят новые условия, в которых вынужден будет работать городской бизнес в ситуации эпидемии, деформации потребления, мнимые и действительные дефициты, а также необходимости инноваций инноваций, новых решений для городских пространств, сервисов и транспорта.
26 марта Беседа №3 — Виталий Куренной и Оксана Мороз
Беседа культурологов о том, как будут развиваться онлайн и оффлайн сообщества и интернет-среда, как изменится культура потребления досуга в целом, и как при всех этих изменениях будет себя чувствовать человек в городе.
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