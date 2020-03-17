 
18:00 17 марта 2020Новости
297
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Минкульт закрывает все подведомственные учреждения

News_detailed_picture© Музей городского электрического транспорта, Санкт-Петербург

Сегодня, 17 марта, Министерство культуры РФ объявило о приостановке деятельности театров, музеев, филармоний, цирков, кинотеатров и других подведомственных ему организаций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«В частности, приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность; вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минкульта.

Как пояснили в пресс-службе, соответствующие рекомендации направлены в региональные органы управления культурой.

Кроме того, приказом министра культуры Ольги Любимовой приостанавливается деятельность всех федеральных музеев и библиотек.

16 марта министр культуры подписала приказ о деятельности подведомственных Минкульту учреждений в условиях угрозы растространения коронавирусной инфекции. Приказ, в частности, предписывал пускать в эти учреждения только посетителей в медицинских масках.

P.S. Текст сегодняшнего приказа Ольги Лбюбимовой размещен на сайте Министерства культуры РФ. Он называется «О внесении изменений в приказ Минкультуры России от 16 марта 2020 г. №357 "О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации"».
















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
Хей-хоп, арт-попСовременная музыка
Хей-хоп, арт-поп 

Что общего у Марины Абрамович и Леди Гаги? Фрагмент книги Майка Робертса «Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством»

17 марта 2020332
Заглянув в будущееМедиа
Заглянув в будущее 

Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие

11 марта 20204451
Два страха, два спасенияОбщество
Два страха, два спасения 

Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов

11 марта 20204550