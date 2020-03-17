Минкульт закрывает все подведомственные учреждения

Сегодня, 17 марта, Министерство культуры РФ объявило о приостановке деятельности театров, музеев, филармоний, цирков, кинотеатров и других подведомственных ему организаций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«В частности, приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность; вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минкульта.

Как пояснили в пресс-службе, соответствующие рекомендации направлены в региональные органы управления культурой.

Кроме того, приказом министра культуры Ольги Любимовой приостанавливается деятельность всех федеральных музеев и библиотек.

16 марта министр культуры подписала приказ о деятельности подведомственных Минкульту учреждений в условиях угрозы растространения коронавирусной инфекции. Приказ, в частности, предписывал пускать в эти учреждения только посетителей в медицинских масках.

P.S. Текст сегодняшнего приказа Ольги Лбюбимовой размещен на сайте Министерства культуры РФ. Он называется «О внесении изменений в приказ Минкультуры России от 16 марта 2020 г. №357 "О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации"».



































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