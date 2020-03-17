Минкульт запретил пускать без масок в музеи, кино, театры и на концерты

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Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о деятельности подведомственных министерству учреждений в условиях угрозы растространения коронавирусной инфекции. Приказ предписывает пускать в эти учреждения только посетителей в медицинских масках.
Приказ, датированный 16 марта, опубликован на сайте Минкульта.
Он адресован, в частности, руководителям организаций исполнительских искусств, таких как театры, филармонии и цирки, руководителям музеев и других организаций, осуществляющих выставочную деятельность, а также руководителям организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.
Всем им приказано «предусмотреть установление режима доступа посетителей в здания организаций исключительно в медицинских масках, принадлежащих посетителям», а руководителям музеев и выставочных залов — прекратить деятельность в выходные и праздничные дни, а также сократить время работы.
Руководителям образовательных учреждений предписывается предусмотреть «введение каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану», а также усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания в общежитиях для учащихся.
Библиотеки должны перестать обслуживать посетителей в своих зданиях и предоставить доступ к своим информационным ресурсам.
Ранее Минкульт рекомендовал подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях, отказаться от выдачи аудиогидов.
16 марта в Москве указом мэра Сергея Собянина в связи с распространением коронавирусной инфекции был введен двухнедельный запрет на проведение любых мероприятий в сфере культуры, если в них участвуют более 50 человек.
В последние несколько дней временно закрылись Музей современного искукусста «Гараж», Музей AZ, Музей русского импрессионизма в Москве, а также Ельцин Центр в Екатеринбурге, Центр современного искусства «Смена» в Казани и другие учреждения культуры.
Сегодня, 17 марта, закрыл все свои здания Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Московская государственная академическая филармония и другие залы Москвы объявили об отмене всех концертов с 17 марта по 10 апреля.
С 18 марта закрываются для посещения Государственная Третьяковская галерея и Государственный исторический музей.
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