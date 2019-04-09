Большой фестиваль мультфильмов устраивает «Весенний уикенд»

© Большой фестиваль мультфильмов

С 12 по 14 апреля в Москве и с 18 по 21 апреля в Петербурге пройдет международный анимационный фестиваль «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов».

В Москве площадкой фестиваля станет киноцентр «Каро 11 Октябрь», в Петербурге — киноцентр «Родина».

В программе «Весеннего уикенда БФМ» премьера финско-британского 3D-проекта «Долина муми-троллей» по мотивам произведений Туве Янссон, продолжение истории о Ковбое, Индейце и Коне в новом сюжете франко-бельгийского проекта «Паника в городе», а также новый мультфильм о приключениях

медведя Эрнеста и мышки Селестины:

«Долина муми-троллей» ( Moominvalley, Финляндия-Великобритания, 2019), реж. Стив Бокс;

Moominvalley, Финляндия-Великобритания, 2019), реж. Стив Бокс; «Паника в городе» ( A Town Called Panic, Бельгия-Франция, 2019), реж. Венсан Патар, Стефан Обье;

A Town Called Panic, Бельгия-Франция, 2019), реж. Венсан Патар, Стефан Обье; «Эрнест и Селестина» ( Ernest et Célestine, Франция, 2017), реж. Жульен Шен, Жан-Кристоф Роже.

Пятичасовой марафон «Ночь анимации» в ночь с пятницы на субботу представит в Москве 43 зарубежных и российских короткометражных мультфильма последних двух лет — обладателей призов фестивалей в Анси и Берлине, номинантов на премии «Оскар» и «Эмми», участниклв Каннского фестиваля и победителей фестиваля в Суздале.

В Петербурге фильмы из «Ночи анимации» будут показаны в четырех программах: «Погружение», «Удивительная реальность», «Северо-Восточное королевство» и «Бруклинский бриз».





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