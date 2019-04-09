Большой фестиваль мультфильмов устраивает «Весенний уикенд»© Большой фестиваль мультфильмов
С 12 по 14 апреля в Москве и с 18 по 21 апреля в Петербурге пройдет международный анимационный фестиваль «Весенний уикенд Большого фестиваля мультфильмов».
В Москве площадкой фестиваля станет киноцентр «Каро 11 Октябрь», в Петербурге — киноцентр «Родина».
В программе «Весеннего уикенда БФМ» премьера финско-британского 3D-проекта «Долина муми-троллей» по мотивам произведений Туве Янссон, продолжение истории о Ковбое, Индейце и Коне в новом сюжете франко-бельгийского проекта «Паника в городе», а также новый мультфильм о приключениях
медведя Эрнеста и мышки Селестины:
- «Долина муми-троллей» (Moominvalley, Финляндия-Великобритания, 2019), реж. Стив Бокс;
- «Паника в городе» (A Town Called Panic, Бельгия-Франция, 2019), реж. Венсан Патар, Стефан Обье;
- «Эрнест и Селестина» (Ernest et Célestine, Франция, 2017), реж. Жульен Шен, Жан-Кристоф Роже.
Пятичасовой марафон «Ночь анимации» в ночь с пятницы на субботу представит в Москве 43 зарубежных и российских короткометражных мультфильма последних двух лет — обладателей призов фестивалей в Анси и Берлине, номинантов на премии «Оскар» и «Эмми», участниклв Каннского фестиваля и победителей фестиваля в Суздале.
В Петербурге фильмы из «Ночи анимации» будут показаны в четырех программах: «Погружение», «Удивительная реальность», «Северо-Восточное королевство» и «Бруклинский бриз».
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