Минкульт: Приказа о слиянии театров нет

Павел Степанов © Министерство культуры Российской Федерации

Сегодня, 8 апреля, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов заявил, что приказа главы Министерства культуры Владимира Мединского об объединении Александринского театра (Петербург) и Театра имени Федора Волкова (Ярославль) не существует.

Это заявление прозвучало на заседании Союза театральных деятелей России, посвященном объединению театров, которое проходит в Москве при участии художественных руководителей Александринского и Волковского театров, передает РИА Новости.

«Его [приказа] нет, поскольку за этим номером в базе министерства существует другой приказ. Проект приказа действительно был, мы обсуждали преамбулу приказа. Юридически приказа не существует. Не понимаю, почему мы тратим время на его обсуждение... Приказ не внесен в базу Минкультуры», — сказал Степанов.

«Все действия по объединению театров прекращены», — цитирует замминистра «Медуза».

Ранее сообщалось, что Мединский подписал приказ днем 28 марта. Целями слияния театров в нем, в частности, названы «оптимизация и эффективное использование бюджетных средств и реализация обменов и совместных проектов».

«Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, — пояснил Мединский 27 марта на пресс-конференции в Москве. — это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России».

Художественные руководители петербургского и ярославского театров Валерий Фокин и Евгений Марчелли поддержали решение министра культуры, заявив, что инициатива объединения принадлежит им самим.

Против объединения высказались губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, предложивший провести обсуждение этого вопроса, и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, который выразил сомнение в том, что реформа будет полезна творческим коллективам.

Вечером 28 марта премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа об объединении театров «в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения» и поручил Мединскому «провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля».





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