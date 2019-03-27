Минкульт решил объединить Александринский и Волковский театры© Телеканал «Россия-Культура»
Сегодня, 27 марта, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Александринский театр (Петербург) и Театр имени Федора Волкова (Ярославль) будут объединены в первый российский национальный театр.
Это заявление министр сделал на пресс-конференции в Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина в Москве.
«Сегодня мы присутствуем при историческом процессе естественного, инициированного снизу объединения двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром», — цитирует Мединского ТАСС.
«Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, — сказал министр, — это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России».
Театр Волкова был основан в 1750 году в Ярославле и стал первым русским профессиональным театром. Он назван в честь основателя — режиссера, актера, художника и предпринимателя Федора Волкова. Художественный руководитель — режиссер Евгений Марчелли (с 2011 года).
Основанный в 1756 году Александринский театр — один из старейших драматических театров России, его первым директором был Александр Сумароков. С 2003 года художественным руководителем Александринского театра является режиссер Валерий Фокин.
P.S. Объединение Александринского и Волковского театров прокомментировал жуналу «Театр» Валерий Фокин.
«Ни в коем случае не уничтожается ни один театр», — подчеркнул он. По словам Фокина, инициатива объединения театров — «не приказ сверху», с ней выступили он сам и худрук Волковского театра Евгений Марчелли. Объединенный театр будет называться «Театрально-культурный комплекс "Первый Национальный Российский театр"».
«Два старейших российских театра образуют вот это соединение, конечно, для решения художественных задач», — сказал Фокин, пояснив, что имеет в виду «огромное количество программ, связанных и с гастрольной деятельностью, и образовательной, и с репертуарной, с объединением двух фестивалей — Александринского и Волковского».
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