Медведев приостановил слияние Александринского и Волковского театров

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Вечером 28 марта премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении Александринского театра (Петербург) и Театра имени Федора Волкова (Ярославль).

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, передает ТАСС. По его словам, это решение Медведев принял «в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения».

«Кроме того, премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля», — сказал Осипов.

Мединский подписал приказ днем 28 марта. Целями слияния театров в нем, в частности, названы «оптимизация и эффективное использование бюджетных средств и реализация обменов и совместных проектов».

«Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, — пояснил Мединский 27 марта на пресс-конференции в Москве. — это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России».

Художественные руководители петербургского и ярославского театров Валерий Фокин и Евгений Марчелли поддержали решение министра культуры, заявив, что инициатива объединения принадлежит им самим.

Против объединения высказались губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, предложивший провести обсуждение этого вопроса, и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, который выразил сомнение в том, что реформа будет полезна творческим коллективам.

После того, как было приостановлено действие приказа об объединении, Мединский провел совещание с заместителями, по итогам которого, цитирует РИА Новости заместителя министра культуры Аллы Маниловой, «художественным руководителям двух театров даны поручения провести с общественностью Ярославля и Санкт-Петербурга всестороннее обсуждение их инициативы об объединении».

Театр Волкова был основан в 1750 году в Ярославле и стал первым русским профессиональным театром. Он назван в честь основателя — режиссера, актера, художника и предпринимателя Федора Волкова. Художественный руководитель — режиссер Евгений Марчелли (с 2011 года).

Основанный в 1756 году Александринский театр — один из старейших драматических театров России, его первым директором был Александр Сумароков. С 2003 года художественным руководителем Александринского театра является режиссер Валерий Фокин.





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