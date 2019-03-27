Вручены почетные «Золотые маски»

Деклан Доннеллан © Alastair Muir / The Stage

27 марта в Большом театре состолась церемония награждения почетных лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Как сообщает сайт «Золотой маски», специальную премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получили Элина Быстрицкая, Владимир Васильев, Вадим Гаевский, Александр Гельман, Юрий Дрожняк, Александр Збруев, Вера Карпова, Габриэла Комлева, Василий Лановой, Станислав Любшин, Иван Уланов, Владимир Федосеев, Леонид Хейфец, Инна Чурикова и Евгений Шокин.

Специальной премией «Золотая маска» зарубежному деятелю театра за выдающийся вклад в развитие театрального искусства награжден британский режиссер Деклан Доннеллан.

«Россия — особая для меня страна, спасибо всем моим русским артистам и спасибо тем, кто дал мне возможность столько лет работать здесь. Сегодня искусство и культура нужны как никогда, они помогают объединять людей», — сказал, принимая награду, Доннеллан.

Он также выразил надежду, передает РИА Новости, что режиссер Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом в связи с делом «Седьмой студии», скоро получит возможность заниматься своим любимым делом и присоединится к своим коллегам по театру.





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