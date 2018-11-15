Госдума поддержала частичную декриминализацию 282-й статьи

Госдума поддержала частичную декриминализацию 282-й статьиПредседатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Сегодня, 15 ноября, Госдума одобрила в первом чтении президентские законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно одному из законопроектов, внесенных президентом Владимиром Путиным в начале октября, уголовная ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», совершенные публично, в том числе в СМИ и интернете будет наступать только в случае, если подобные действия совершены более одного раза в течение года.
Другим законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушения такого рода в случае, если они совершаются впервые, а также в случае повторного нарушения.
Сегодняшнее решение Госдумы прокомментировал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он напомнил, что в последние год-полтора за лайки и репосты были возбуждены уголовные дела даже в отношении тех лиц, у кого не было умысла экстремистской направленности.
«Если такие вещи возникают, во-первых, возможна только административная ответственность, а во-вторых, и это уже подтвердил Верховный Суд, такая ответственность должна быть исключительно в отношении умысла, направленного на разжигание социальной, расовой, религиозной розни», — цитирует Крашенинникова сайт Госдумы.
Глава комитета также отметил, что новый закон будет иметь обратную силу: «Те дела, которые будут возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены». Рассмотреть законопроекты во втором и третьем чтении, добавил он, планируется в декабре, «чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью».
«Интерфакс» приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что российское законодательство «в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе, исходя из его правоприменительной практики».
«Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — сказал Володин.
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