Госдума поддержала частичную декриминализацию 282-й статьи

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 15 ноября, Госдума одобрила в первом чтении президентские законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно одному из законопроектов, внесенных президентом Владимиром Путиным в начале октября, уголовная ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», совершенные публично, в том числе в СМИ и интернете будет наступать только в случае, если подобные действия совершены более одного раза в течение года.

Другим законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушения такого рода в случае, если они совершаются впервые, а также в случае повторного нарушения.

Сегодняшнее решение Госдумы прокомментировал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он напомнил, что в последние год-полтора за лайки и репосты были возбуждены уголовные дела даже в отношении тех лиц, у кого не было умысла экстремистской направленности.

«Если такие вещи возникают, во-первых, возможна только административная ответственность, а во-вторых, и это уже подтвердил Верховный Суд, такая ответственность должна быть исключительно в отношении умысла, направленного на разжигание социальной, расовой, религиозной розни», — цитирует Крашенинникова сайт Госдумы.

Глава комитета также отметил, что новый закон будет иметь обратную силу: «Те дела, которые будут возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены». Рассмотреть законопроекты во втором и третьем чтении, добавил он, планируется в декабре, «чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью».

«Интерфакс» приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что российское законодательство «в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе, исходя из его правоприменительной практики».

«Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — сказал Володин.



