ВС РФ: лайки и репосты не являются основанием для уголовного преследования

Заместитель председателя Верховного суда РФ, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов заявил, что лайки и репосты в соцсетях не могут считаться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, и назвал незаконным безосновательное привлечение к ответственности за экстремизм.

«Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела», — цитирует Давыдова «Интерфакс».

«Судьям, еще на досудебной стадии, когда обжалуется возбуждение уголовного дела, нужно проверять не сам факт размещения, не сам репост, ни какие-то лайки, а нужно проверять именно мотивы. И если оснований для возбуждения уголовного дела нет, то нужно принимать соответствующее решение, чтобы уже на этом этапе не допустить незаконного возбуждения уголовного дела и незаконного привлечения лица к ответственности», — считает Давыдов.

В новых разъяснениях ВС РФ, принятых сегодня, 20 сентября, на пленуме ВС РФ, говорится, что экспертные заключения по делам об экстремизме не преобладают над другими доказательствами, а решение о наличии экстремистского умысла при размещении публикаций в интернете должно приниматься с учетом «совокупности всех обстоятельств содеянного», таких как «форма и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения».

«Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский — это ни о чем не говорит ровным счетом, нужно доказывать умысел», — пояснил зампредседателя ВС РФ.

Он также заявил, что ВС РФ ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме после принятия постановления пленума, передает РИА Новости. «Конечно, постановление пленума имеет обратную силу, ведь мы разъясняем действующий закон», — считает Давыдов.

Он сообщил, что в 2017 году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека, в том числе 572 человека — по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства), из них три человека были оправданы, в отношении 83 уголовное дело было прекращено, а в отношении 13 человек назначены меры медицинского характера.

О правоприменительной практике преследования за экстремизм рассказала «МК» в августе 2018 года эксперт Информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко:

По данным ВС РФ России, в 2014 году по 282-й статье было осуждено 267 человек, в 2015 году — 378, в 2016-м — 395. В 2017 году, по данным правозащитников, за публикации в интернете по уголовным делам, включая дела по 282-й статье, было осуждено 465 человек, по административным — 4046 человек.



