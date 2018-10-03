Путин предложил смягчить 282-ю статью

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который частично декриминализует статью 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Законопроект опубликован на сайте Госдумы. Изменения, которые предлагает внести Путин, относятся к первой части статьи.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282, ... является обоснованным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также упоминается постановление пленума Верховного суда РФ от 20 сентября, где, в частности, указывалось на то, что решение о наличии экстремистского умысла при размещении публикаций в интернете должно приниматься с учетом «совокупности всех обстоятельств содеянного».

Согласно президентскому законопроекту, уголовная ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», совершенные публично, в том числе в СМИ и интернете будет наступать только в случае, если подобные действия совершены более одного раза в течение года.

Другим своим законопроектом Путин предлагает за первое нарушение такого рода ввести административную ответственность и наказывать виновных штрафом 10–20 тысяч рублей (50–500 тысяч рублей для юридических лиц), либо до 100 часов обязательных работ, либо арестом на срок до 15 суток.

«Мы будем предлагать сейчас законопроекты к рассылке, есть все заключения — и правительства, и Верховного суда, и дальше будем планировать на ноябрь принятие в первом чтении и до конца осенней сессии планируем принять уже этот закон», — прокомментировал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.







