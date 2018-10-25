Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

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Премия Европейского парламента «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год присуждена украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему 20-летний срок в российской колонии.

Сенцова выдвинула на премию Сахарова крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия. Вручение премии состоится 12 декабре на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

В 2015 году Сенцов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 2017 года он содержится в исправительной колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, условием прекращения которой было освобождение всех украинских политзаключенных в России. 6 октября он был вынужден прекратить голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Узнать о присуждении премии Сенцов сможет только из письма и не раньше, чем через неделю, пояснил каналу «Настоящее время» его адвокат Дмитрий Динзе.

Он выразил надежду, что «премия станет плюсом, который будет добавлен в общую копилку, которая и приведет к его освобождению», в частности, облегчит переговоры по обмену заключенными между Украиной и Россией.

«Сейчас они находятся в подвешенном состоянии, в тупике. Пока вообще ничего не происходит, переговоры как в стену уперлись, — сказал адвокат. — Но может быть премия поможет расшатать эту стену и каким-то образом ее разрушить».

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова ежегодно присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

Первыми лауреатами премии Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко. В 2017 году премия была присуждена группе деятелей оппозиции Венесуэлы.



