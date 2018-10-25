Яндекс.Метрика
 
15:25 25 октября 2018Новости
2290
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

News_detailed_picture© European Parliament

Премия Европейского парламента «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год присуждена украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему 20-летний срок в российской колонии.

Сенцова выдвинула на премию Сахарова крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия. Вручение премии состоится 12 декабре на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

В 2015 году Сенцов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 2017 года он содержится в исправительной колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, условием прекращения которой было освобождение всех украинских политзаключенных в России. 6 октября он был вынужден прекратить голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Узнать о присуждении премии Сенцов сможет только из письма и не раньше, чем через неделю, пояснил каналу «Настоящее время» его адвокат Дмитрий Динзе.

Он выразил надежду, что «премия станет плюсом, который будет добавлен в общую копилку, которая и приведет к его освобождению», в частности, облегчит переговоры по обмену заключенными между Украиной и Россией.

«Сейчас они находятся в подвешенном состоянии, в тупике. Пока вообще ничего не происходит, переговоры как в стену уперлись, — сказал адвокат. — Но может быть премия поможет расшатать эту стену и каким-то образом ее разрушить».

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова ежегодно присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

Первыми лауреатами премии Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко. В 2017 году премия была присуждена группе деятелей оппозиции Венесуэлы.

Комментарии


Сегодня на сайте

Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»Искусство
Художники разных направлений об акции «Возвращение имен» 

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

23 октября 201833540