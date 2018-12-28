Российские писатели и журналисты поздравили Олега Сенцова с Новым годом

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Пятьдесят членов «ПЭН-Москва» и ассоциации «Свободное слово» подписали письмо с новогодним поздравлением украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который отбывает 20-летний срок в российской колонии по обвинению в терроризме.

COLTA.RU приводит текст письма полностью:

28.12.2018

Дорогой Олег!

Этот год был Вашим годом. Вы сплотили людей во многих странах: борьба за освобождение украинских заключенных носит Ваше имя, и она не прекратится, пока люди не вернутся к своим семьям.

Мы радуемся известиям о том, что Вы продолжаете интенсивную творческую работу. Некоторым из нас повезло увидеть «Номера» в Киеве. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем здоровья, свободы и мира Вам и всем политзаключенным, за которых Вы держали голодовку.

Члены «ПЭН-Москва» и ассоциации «Свободное слово»:

Светлана Алексиевич

Дмитрий Бавильский

Елена Баевская

Ирина Балахонова

Ирина Богатырева

Татьяна Бонч-Осмоловская

Ольга Варшавер

Дмитрий Веденяпин

Алина Витухновская

Марина Вишневецкая

Алиса Ганиева

Александр Гельман

Александр Генис

Варвара Горностаева

Марк Гринберг

Юлий Гуголев

Наталья Демина

Виталий Диксон

Ольга Дробот

Евгений Ермолин

Георгий Ефремов

Игорь Зотов

Наталья Иванова

Виктория Ивлева

Игорь Иртеньев

Григорий Кружков

Олег Лекманов

Наталья Мавлевич

Виктор Матизен

Владимир Мощенко

Антон Нечаев

Григорий Пасько

Андрей Плахов

Алёша Прокопьев

Лев Рубинштейн

Мария Рыбакова

Зоя Светова

Вячеслав Середа

Борис Соколов

Любовь Сумм

Ирина Стаф

Дмитрий Стахов

Лев Тимофеев

Татьяна Тульчинская

Людмила Улицкая

Мария Фаликман

Татьяна Чернышева

Алла Шевелкина

Татьяна Щербина

Сергей Яковлев

Виктор Ярошенко

К нашему поздравлению присоединяются:

Надежда Беленькая

Андрей Волос

Татьяна Вольтская

Ирина Левонтина

Дмитрий Муратов

Дмитрий Петров

Михаил Шишкин

Heleen Gerritsen

Александр Ливергант

Леонид Бахнов





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