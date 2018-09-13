Олега Сенцова выдвинули на премию Сахарова

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Крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия – выдвинула украинского режиссера Олега Сенцова на премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.

Сообщение об этом появилось в твиттере Европейской народной партии.

Олег Сенцов весной 2014 года был задержан ФСБ в Крыму, в августе 2015 года признан виновным в организации террористического сообщества и осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима, с 2017 года он находится в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, известной также под названием «Белый медведь».

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную забастровку, условием прекращения которой является освобождение всех украинских политзаключенных в России.

В июне Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Олега Сенцова, в конце августа экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул его на Нобелевскую премию мира.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова ежегодно присуждается за достижения в защите прав человека и его основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиту прав меньшинств. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

Первыми лауреатами премии Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко. В 2017 году премия была присуждена группе деятелей оппозиции Венесуэлы.

Три финалиста и лауреат этого сезона будут объявлены в октябре, церемония награждения состоится в декабре в Страсбурге.











