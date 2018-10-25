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14:14 25 октября 2018Новости
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Организаторы «Бок о бок»: фестиваль все равно продолжится

News_detailed_picture© «Бок о бок»

Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» выступили с официальным комментарием в связи с событиями 24 октября, когда из-за действий депутата Госдумы Виталия Милонова было сорвано открытие фестиваля.

COLTA.RU приводит комментарий полностью:



Открытие XI ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» в Петербурге было незаконно сорвано, но фестиваль всё равно продолжится

11-й ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» должен был торжественно открыться 24 октября 2018 года в 19:00 в кинолофте «Москва». После церемонии открытия планировалось показать чилийскую драму «Фантастическая женщина».

Но первый день «Бок о Бок» был возмутительным образом прерван и в итоге сорван депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия» Виталием Милоновым, который и в предыдущие годы пытался помешать проведению фестиваля, не имея на это никаких законных оснований. В этот раз Милонов начал изводить звонками администрацию кинолофта «Москва», нагло требуя отменить мероприятие, потому что, со слов администрации, фестиваль якобы нарушает пресловутый закон о запрете «пропаганды», хотя известно, что на фестиваль не допускаются зрители до 18 лет. Получив отпор, Милонов с несколькими подручными явился к месту проведения фестиваля за 40 минут до начала. Заблокировав проход с лестницы к двери, он начал свой традиционную, рассчитанную на медиа-освещение пиар-клоунаду: оскорблял охранников фестиваля и площадки, выкрикивал оскорбления и угрозы, блокировал проход людей, замахнулся на одного из зрителей.

Организаторы «Бок о Бок» вызвали полицию, которая тем не менее была не способна обеспечить начало мероприятия в течение часа, а также оттеснить бесчинствующего депутата и сотоварищей от входа. Лишь когда прибыла усиленная группа полиции, депутата удалось вывести. Однако Милонов, со слов полицейских, сделал заявление о «захвате заложников» на площадке кинофестиваля. Одного этого нелепого и ложного заявления было достаточно, чтобы на место прибыла оперативно-следственная группа ОВД Центрального района. Начались положенные по закону действия: опросы организаторов и свидетелей, осмотр помещения. Тем временем, около 21:00, стало ясно, что открыть фестиваль в этот вечер не удастся. Несколько сотен зрителей были вынуждены разойтись.

Организаторы кинофестиваля «Бок о Бок» намерены подать заявления в полицию на клевету, заведомо ложный донос, препятствование проведению мероприятия, а также требовать компенсации нанесенного ущерба. Также планируется сделать запрос в Комитет по этике Госдумы, поставив на обсуждение вопрос о соответствии действий вышеуказанного депутата принципам поведения российского депутата.

Несмотря на сорванное открытие, праздник кино всё равно состоится.

Вечером в четверг 25 октября в 19:00 зрители увидят сначала фильм открытия — «Фантастическая женщина», а затем в 21:15 остроумную и легкую картину «С любовью, Саймон».

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