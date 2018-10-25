Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»© Alexey Prokaev / YouTube
24 октября открытие XI Международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в кинолофте «Москва» в Петербурге не состоялось из-за действий депутата Госдумы Виталия Милонова.
Как сообщает «Росбалт», Милонов заблокировал дверь в кинозал, а затем вызвал полицию, заявив о захвате заложников. Для проверки помещений прибывшим по вызову полицейским потребовалось слишком много времени, поэтому открытие фестиваля пришлось отменить.
«Юристы "Бок о Бока" уже работают над ответными мерами. Мы не раз выигрывали дела, связанные с провокациями во время фестиваля, и мы не собираемся останавливаться», — пишут организаторы фестиваля на его странице в соцсети «Вконтакте».
По их словам, все запланированные показы пройдут по расписанию.
В фестивале «Бок о бок» в этом году участвуют 27 игровых и документальных фильмов, среди которых лауреаты премии «Оскар», фестиваля Sundance, Берлинале, Каннского фестиваля и других международных конкурсов.
Кроме того, на фестивале пройдут дискуссии и встречи с авторами фильмов.
новости
17:57Фестиваль «Другое пространство» объявил программу
16:31Ораторию Софии Губайдулиной «О любви и ненависти» впервые исполнят в России
15:25Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова
14:14Организаторы «Бок о бок»: фестиваль все равно продолжится
13:27Чикагский институт искусств выложил коллекцию в интернет
10:38Объявлены лауреаты премии «Ясная Поляна»
10:10Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»
Вчера
18:24Концерт камерной музыки Николая Каретникова пройдет в Музее АZВсе новости