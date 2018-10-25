Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»

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24 октября открытие XI Международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в кинолофте «Москва» в Петербурге не состоялось из-за действий депутата Госдумы Виталия Милонова.

Как сообщает «Росбалт», Милонов заблокировал дверь в кинозал, а затем вызвал полицию, заявив о захвате заложников. Для проверки помещений прибывшим по вызову полицейским потребовалось слишком много времени, поэтому открытие фестиваля пришлось отменить.

«Юристы "Бок о Бока" уже работают над ответными мерами. Мы не раз выигрывали дела, связанные с провокациями во время фестиваля, и мы не собираемся останавливаться», — пишут организаторы фестиваля на его странице в соцсети «Вконтакте».

По их словам, все запланированные показы пройдут по расписанию.

В фестивале «Бок о бок» в этом году участвуют 27 игровых и документальных фильмов, среди которых лауреаты премии «Оскар», фестиваля Sundance, Берлинале, Каннского фестиваля и других международных конкурсов.

Кроме того, на фестивале пройдут дискуссии и встречи с авторами фильмов.



















