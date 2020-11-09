Кинофестиваль «Бок о бок» выходит в онлайн

Филиппо Менегетти: «Прогресс часто оказывается иллюзией»
Режиссер фильма «Ты и я», открывающего фестиваль «Бок о бок», — о работе с великими актрисами, самоцензуре и возрастных персонажах в кино9 ноября 2020420
С 12 по 19 ноября в офлайн-фортмате в Петербурге и онлайн по всей России пройдет XIII Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок».
В программе 34 игровых, документальных, анимационных и короткометражных фильма из разных стран. Расписание показов в Петербурге и информация о фильмах фестиваля «Бок о бок» приводятся на его сайте.
На платформе Festival Scope будут показаны 25 фильмов из конкурсной программы фестиваля этого года, а также три фильма из программы 2019 года. Купить билет на просмотр можно на сайте онлайн-кинотеатра «Бок о бок», доступ к фильмам возможен для совершеннолетних зрителей из любой точки России.
В оффлайн-формате на петербургской площадке «Пальма» (пер. Пирогова, д. 18) в пройдут встречи с создателями фильмов и дискуссии. Все они будут сопровождаться онлайн-трансляциями и доступны в социальных сетях кинофестиваля (YouTube, «ВКонтакте», Facebook).
Среди гостей фестиваля актриса Барбара Зукова, режиссер Филиппо Менегетти (фильм «Ты и я»), режиссер Фараз Шариат и исполнитель главной роли Бенни Раджайпур (фильм «Без обид», премия Teddy-2020), режиссер, актер, специалист по работе со СМИ на транс*темам, член жюри фестиваля Джейк Граф, Антон Макинтош и Катя Мессорош, Транс-инициативная группа Т-Действие.
Впервые в дискуссии примут участие российские режиссеры, чьи фильмы вошли в сборник короткого метра «Родня», в том числе Светлана Сигалаева, Максим Печерский, Инга Сухорукова и Катя Михеева.
Вести встречи и дискуссии будут Ксения Реутова, Ренат Давлетгильдеев, Дмитрий Барченков, Мария Лацинская, Ксения Морозова, Саша Шаргородская и другие российские журналисты.
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