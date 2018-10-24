 
24 октября 2018Кино
9470

Что смотреть на ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок»

Хлоя Морец, главред Film Quarterly и режиссерский дебют Руперта Эверетта

текст: Лёля Нордик
1 из 7
закрыть

  • 24 октября в Петербурге стартует XI Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». До 1 ноября в кинолофте «Москва» и пространстве «Пальма» зрители смогут увидеть 27 игровых и документальных фильмов, среди которых — победители «Сандэнса», Канн и других международных конкурсов.

    Bigmat_detailed_picture
    «Дайки, камера, мотор!»

    Одна из наиболее ярких картин программы фестиваля, тема которого в этом году обозначена как «Женщины в кино», — документальный фильм «Дайки, камера, мотор!», подробная история лесбийского кинематографа, рассказанная его пионерками и активистками. Фильм-исследование, собранный из интервью со знаменитыми деятельницами квир-движения — режиссерками Роуз Трош, Сью Фридрих, Барбарой Хаммер, Шерил Дунье, Йорубой Ричен, Дезире Акхаван, Вики Ду, главной редакторкой киноведческого журнала Film Quarterly Б. Руби Рич, журналисткой Дженни Олсон Рич и другими.

    Героини фильма рассуждают о проблемах видимости лесбиянок, репрезентации и восприятия людей с нетрадиционными идентичностями в культуре на примере киноискусства. Рассказывают историю развития лесбийского кино и повлиявших на него феминистского движения и стоунволлских протестов. Описывают сложный путь выхода квир-кино из андеграундного субкультурного гетто в популярную культуру.

    Одна из героинь фильма, киновед и критик Б. Руби Рич, приедет на фестиваль и примет участие в открытой дискуссии «Женщины в кино», где, в частности, будет обсуждаться тема репрезентации в кино гомосексуальных и бисексуальных женщин.

facebooktwitterвконтакте
Комментарии

Новое в разделе «Кино»SpacerСамое читаемое

Сегодня на сайте

Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»Искусство
Художники разных направлений об акции «Возвращение имен» 

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

23 октября 201827640