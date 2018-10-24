Что смотреть на ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок»

24 октября в Петербурге стартует XI Международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». До 1 ноября в кинолофте «Москва» и пространстве «Пальма» зрители смогут увидеть 27 игровых и документальных фильмов, среди которых — победители «Сандэнса», Канн и других международных конкурсов.

«Дайки, камера, мотор!»

Одна из наиболее ярких картин программы фестиваля, тема которого в этом году обозначена как «Женщины в кино», — документальный фильм «Дайки, камера, мотор!», подробная история лесбийского кинематографа, рассказанная его пионерками и активистками. Фильм-исследование, собранный из интервью со знаменитыми деятельницами квир-движения — режиссерками Роуз Трош, Сью Фридрих, Барбарой Хаммер, Шерил Дунье, Йорубой Ричен, Дезире Акхаван, Вики Ду, главной редакторкой киноведческого журнала Film Quarterly Б. Руби Рич, журналисткой Дженни Олсон Рич и другими.

Героини фильма рассуждают о проблемах видимости лесбиянок, репрезентации и восприятия людей с нетрадиционными идентичностями в культуре на примере киноискусства. Рассказывают историю развития лесбийского кино и повлиявших на него феминистского движения и стоунволлских протестов. Описывают сложный путь выхода квир-кино из андеграундного субкультурного гетто в популярную культуру.

Одна из героинь фильма, киновед и критик Б. Руби Рич, приедет на фестиваль и примет участие в открытой дискуссии «Женщины в кино», где, в частности, будет обсуждаться тема репрезентации в кино гомосексуальных и бисексуальных женщин.