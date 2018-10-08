Олег Сенцов пишет сценарий о жизни в тюрьме

Исправительная колония №8, Лабытнанги © Виктор Сэвте / © Виктор Сэвте / «Радио Свобода»

Отбывающий 20-летний срок в России украинский режиссер Олег Сенцов, который на днях объявил о прекращении голодовки, начал работать над сценарием фильма о жизни в тюрьме и заключенных.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

По его словам, медики ФСИН постоянно следят за состоянием здоровья Сенцова. Также замдиректора ФСИН рассказал, что в ближайшие 20 дней Сенцов будет питаться кашами и кисломолочными продуктами, а затем его переведут на обычную тюремную еду.

Олег Сенцов в 2015 году был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 2017 года он содержится в исправительной колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, условием прекращения которой было освобождение всех украинских политзаключенных в России.

За время голодовки Сенцов потерял 20 кг веса, в конце сентября он был переведен в Лабытнангскую городскую больницу, а 6 октября прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления.



























