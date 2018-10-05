Олег Сенцов объяснил, почему он прекратил голодовку

Сегодня, 5 октября, опубликовано заявление отбывающего в России 20-летнее заключение украинского режиссера Олега Сенцова, в котором он объяснил причины прекращения голодовки, которую вел 145 дней.

Заявление Олега Сенцова передал «Новой газете» его адвокат Дмитрий Динзе. COLTA.RU приводит текст заявления полностью:

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел…

Слава Украине!

Олег Сенцов. 5.10.18»





Ранее сегодня о прекращении голодовки Сенцова сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Олег Сенцов в 2015 году был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 2017 года он содержится в исправительной колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, условием прекращения которой было освобождение всех украинских политзаключенных в России.

На прошлой неделе Сенцов был переведен в Лабытнангскую городскую больницу, где, по сообщению УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, ему были «выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», а также «проведена коррекция лечения».

























