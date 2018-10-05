ФСИН: Олег Сенцов прекращает голодовку

Сегодня, 5 октября, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что отбывающий в России 20-летний срок украинский режиссер Олег Сенцов прервал голодовку, которую он проводил с середины мая.

«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — цитирует Максименко «Интерфакс».

«Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — сказал замдиректора ФСИН.

Олег Сенцов в 2015 году был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 2017 года он содержится в исправительной колонии в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, условием прекращения которой является освобождение всех украинских политзаключенных в России.

На прошлой неделе Сенцов был переведен в Лабытнангскую городскую больницу, где, по сообщению УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, ему были «выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», а также «проведена коррекция лечения».



































