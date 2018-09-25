Олег Сенцов избран почетным гражданином Парижа

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24 сентября Парижский совет единогласно поддержал присвоение звания почетного гражданина Парижа украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

С соответствующим предложением к депутатам обратилась мэр Парижа Анна Идальго, пишет Le Monde.

«Париж известен как столица прав человека, — сказала она, выступая перед началом голосования. — Мы отвечаем за то, чтобы эти ценности распространялись повсюду в мире. Олег Сенцов должен быть освобожден».

Как отмечает «Новая газета», несколько дней назад у здания мэрии появился стенд, посвященный Сенцову, с 14 сентября у здания посольства России в Париже проходит «голодовка-эстафета» с участием известных режиссеров, актеров, писателей и общественных деятелей, 22 сентября там был показан фильм Сенцова «Гамер».

Олег Сенцов в 2015 году был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, с 2017 года он содержится в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, условием прекращения которой является освобождение всех украинских политзаключенных в России.

С требованием освободить режиссера выступают правозащитники, политики и деятели культуры в разных странах, Сенцова выдвинули на премию Сахарова и Нобелевскую премию мира.



















