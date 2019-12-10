«Lark + Любимовка»: пьесы американских драматургов — впервые по-русски

Первая встреча и первый день репетиций «Lark + Любимовка». 2019

Первая встреча и первый день репетиций «Lark + Любимовка». 2019 © Шамиль Хасянзянов

7 декабря в Москве на площадке «8/3» прошли показы международной драматургической лаборатории «Lark + Любимовка» — совместного проекта российских переводчиков, драматургов, режиссеров, актеров и авторов из США, которые в течение минувшей недели работали над литературной и сценической адаптацией современных американских пьес в Центре им. Вс. Мейерхольда. В среду, 11 декабря, петербургскую версию проекта покажут в театральном пространстве «Скороход». Сегодня COLTA.RU представляет фрагменты пьес, впервые переведенных в рамках «Lark + Любимовка» на русский язык. Тексты печатаются в авторской редакции.

1. «Эдит умеет стрелять и попадать» («Edith Can Shoot Things and Hit Them»)

Автор: А. Рей Паматмат (A. Rey Pamatmat)

Перевод и адаптация: Светлана Петрийчук

Режиссер: Родион Барышев

О чем: драма о столкновении враждебного мира взрослых и мира заброшенных подростков, которые живут в глуши, лишены внимания родителей и вынуждены защищать тех, кого любят.





Фрагмент

Кенни: А теперь… Мы уже два дня спим в машине. Мы не можем и дальше пропускать школу, у нас денег только на неделю максимум. И я… Типа я завел нас в еще большую задницу. Я такой… Боже, я такой лузер. Тупой кретин.

Бенджи: Ты не…

Кенни: Нам негде жить. Я не знаю, где взять деньги. Я не могу заботиться о нас всех. О ней. Понятия не имею как. Я типа делал вид, что справляюсь, но Эд права — я робот, который выучил программу. Если то, то это. Но меня на такое не программировали. Мы сидели в четырех стенах в том доме, а теперь я всех вытащил и понятия не имею, что делать и куда идти.

Пауза.

Бенджи: Знаешь, что самое первое мне сказала Эдит?

Кенни: Что?

Бенджи: Подошла и говорит: «Я умею стрелять и попадать».

Кенни: Кто б спорил.

Бенджи: Именно. А я бы ни в кого не выстрелил.

Кенни: Хорошо. Не хотелось бы.

Бенджи: Ты вот знаешь, в какой магазин поехать, чтобы еды хватило на всю неделю. Я такого не умею. Я не могу возить Эд в школу и на занятия и получать после этого пятерки по математике и химии.

Кенни: У меня 4 по химии.

Бенджи: Я и половину не умею из того, что ты делаешь. Мне мама говорит, что надеть. И когда пацаны в школе говорят типа «тебя мама одевает, лузер», я не понимаю, что в этом обидного. Я вообще не знал, что у остальных по-другому. Я из еды могу максимум хлопьев себе из пачки насыпать. У меня до сих пор ученические права. За меня все мама делает. Делала.

Кенни: Скучаешь?

Бенджи: Да не особо.

Кенни: А чего тогда про это говоришь?

Бенджи: Потому что ты не лузер. Вы с Эдит… Вы там одни в этом доме, и иногда это стремно, и денег иногда нет, но вы сами справляетесь. Я бы сдох. Мне было бы страшно.

Кенни: Но мне тоже… Мне реально страшно, Бенджи. Во что я нас втянул? Офигенно, Эдит умеет стрелять и попадать. Но она не должна была стрелять. А я не робот. Я тоже имею право иногда испугаться. А не постоянно все разруливать. Я просто хочу сидеть и бояться, а оно пусть без меня решается…

Первая встреча и первый день репетиций «Lark + Любимовка». 2019 © Шамиль Хасянзянов

2. «Партия Антилопы» («The Antelope Party»)

Автор: Эрик Джон Майер (Eric John Meyer)

Перевод: Оксана Алешина

Адаптация: Полина Бородина

Режиссер в Москве: Ринат Ташимов

Режиссер в Санкт-Петербурге: Евгения Богинская

О чем: сатира о взрослых фанатах My Little Pony и тоталитаризме в масштабах одного небольшого города.





Фрагмент

В темноте мы слышим ведущего новостного радио Кена Баннера.

Кен: Вы могли видеть их на перекрестках или в машинах, следующих по одному из наших опасных кварталов. Возможно, один из них помог вам поменять спущенное колесо или в целости и сохранности довел до дома вашу дочь после поздней гулянки. Хотите верьте, хотите нет, но их деятельность вызывает разногласия: некоторые утверждают, что с ними чувствуют себя в меньшей безопасности, хотя лично мне трудно такое представить. Что бы вы ни думали о Партии Антилопы и ее программе соседского дозора, уверен, вам будет интересно послушать моего следующего гостя. Грант Шепард — президент и основатель подразделения Партии Антилопы в округе Аллегейни. Грант, добро пожаловать!

Грант: Спасибо, что пригласили, Кен. И позвольте мне начать со слов «Вперед, Стилерз». Я считаю, мы можем завтра закончить этот сезон победой, и я жду не дождусь узнать, сбудутся ли мои ожидания. Что касается соседского дозора, я хочу поблагодарить вас за то, что дали объективную картину нашей деятельности здесь. Преступность снизилась. Нас поддерживает огромная часть сообщества. Так что меня удивляют люди, которые заявляют, что боятся нас. Мы существуем, чтобы обеспечивать покой. Что именно заставляет их бояться? Может, это и хорошо, что они боятся, нет?

Кен: Конечно.

Грант: Но соседский дозор — это всего лишь одно из направлений нашей деятельности.

Кен: Да, расскажите нам о Партии Антилопы в целом. И давайте начнем с вопроса: почему антилопа?

Первая встреча и первый день репетиций «Lark + Любимовка». 2019 © Шамиль Хасянзянов

3. «Кое-что про йогу» («Yoga Play»)

Автор: Дипика Гуха (Dipika Guha)

Перевод и адаптация: Мария Огнева

Режиссер в Москве: Бениамин Коц

Режиссер в Санкт-Петербурге: Семен Александровский

О чем: комедия о производителе одежды для йоги, который оказывается на грани разорения и решает вернуть доверие покупателей с помощью духовного наставника из Индии; впрочем, найти его оказывается не так просто.





Фрагмент

Радж: «Гуру» в переводе с санскрита — это «учитель, гид, эксперт» или «мастер». Слог «гу» значит «темнота», слог «ру» — «тот, кто рассеивает» темноту. Итак, гуру или йог — это тот, кто отказался от нормальной жизни и ушел, чаще всего босиком, в... ну, куда-то в пустыню.

Джоанна: Ты имеешь в виду, что они отреклись от мирской жизни?

Радж: Да, йог — это кто-то, кто отрекся от мирской жизни.

Джоанна: Нет, Радж, йог — это молодая девушка с ковриком и лавандовым латте.

Радж: Ну да, в смысле, да / да, извините...

Джоанна: А нам нужен кто-то, кто способен говорить древние мудрости, но чей образ при этом не противоречит имиджу бренда.

Фред: Так кого мы ищем?

Джоанна: Кого-то, кто может убедить покупа... семью, что после всех событий «Джоджомон» стал еще ближе к... к...

Фред: Миллиарду долларов?

Джоанна: К мечте!

Фред (шепотом): А, точно, к мечте!

Пауза.

В общем, не знаю, поняли ли мы все правильно, но мы с Раджем составили список.

Фред протягивает Джоанне айпад.

Джоанна: И откуда они все?

Фред: Из Индии. Еще живущие — в левой колонке, мертвые — в правой...

Джоанна: А зачем нам мертвый гуру?

Радж: Но они просто идеально подходят...

Джоанна: Но они мертвы.

Фред: Да-а-а... но мы хотели оставить возможность для...

Радж: Эм-м. Скажи ты.

Фред: Нет, это твоя религия, ты и говори!

Радж: ...для реинкарнации?

Джоанна в изумлении смотрит на Раджа.

Долгая пауза.

Джоанна: А вы проводили опросы насчет этого?

Радж: Нет...

Джоанна: Тогда у нас нет на это времени, но спасибо за предложение.

Фред: Да не за что.

Радж: Не вопрос.

Джоанна: Расскажите мне про этих.

Радж: Так, давайте начнем с Анджали Пури.

Радж пролистывает свою PowerPoint-презентацию с фотографиями живых и мертвых гуру; фотографии мертвых затемнены.

Джоанна: О, женщина, это хорошо.

Радж: У нее собственный институт, они занимаются помощью при стихийных бедствиях, здравоохранением, строительством домов / возможностями для женщин...

Джоанна: Прекрасно...

Радж: Но...

Джоанна: Но что?

Радж: Она слегка старовата.

Джоанна: Насколько старовата?

Радж: Сто.

Фред: Сто.

Джоанна: Да, старовата.

Фред: В ТЗ не было ничего про сексуальность. Мы хотим сексуальности?

Джоанна: Не помешало бы.

Фред: Как насчет бороды? Не у женщин, конечно.

Радж: Кстати, согласно опросам, фокус-группы высоко оценивают наличие бороды...

Фред: Это потому, что они все хипстеры.

Джоанна: Это наши клиенты, Фред.

Фред: И поверьте мне: я очень рад за них.

Джоанна: Кто еще? Кто еще?

Радж: Пандит Джиоти Дас. Он только что договорился о мирном договоре колумбийского правительства с Армией народа.

Джоанна: Армия народа? Наши «излучающие радость» штаны не могут ассоциироваться с партизанской группировкой.

Фред: Баба Ситарам. Основатель компании «Мокша Блисс».

Радж: Они производят органические растительные продукты.

Фред: У него фабрики на севере Индии.

Джоанна: Как ему это удалось?

Фред: Частные инвестиции.

Джоанна: Правда?

Радж: В прошлом году они заработали 670 миллионов.

Джоанна: Рупий?

Радж: Долларов.

Джоанна: Господи. Нужно позвать его к нам в совет директоров. Следующий.

Радж: Свами Сатиачандра. Его миссия — «сохранить аутентичную ведическую культуру Древней Индии».

Джоанна: Что это значит?

Радж: Не уверен, но он называет свои ашрамы духовными лабораториями, раздает бесплатную еду, называет медитацию и йогу практическими способами жить лучшей жизнью...

Пауза.

Джоанна: Ну, не знаю...

Фред: Почему?

Джоанна: Все эти люди не выглядят очень уж…

Фред: Какими?

Джоанна: Просвещенными.









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