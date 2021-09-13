«Любовь Мироновна Вовси: “Жизнь была хорошая, но немилосердная...”». Премьера фильма Владимира Непевного

Известный режиссер, сценарист, преподаватель Санкт-Петербургского университета кино и телевидения Владимир Непевный сделал новый фильм, абсолютная премьера которого проходит сегодня на Кольте.

Это кино посвящено одной судьбе — судьбе Любови Мироновны Вовси, родной племянницы Михоэлса; ее отец, знаменитый врач, во время войны — главный терапевт Красной армии, оказался под следствием по «Делу врачей».

Профессиональная деятельность Вовси была прямо связана с развитием советского телевидения на ранних его этапах. Она с 1948 года работала инженером во ВНИИ телевидения, участвовала в создании «Останкино». Сейчас ей 96 лет.

Фильм Владимира Непевного «Любовь Мироновна Вовси: “Жизнь была хорошая, но немилосердная...”» сделан, как говорит режиссер, в жанре «фильм-монолог» и разделен на четыре серии. Все четыре вы сможете посмотреть сегодня первыми на Кольте.

Писатель и ученый, автор документальных книг о Дягилеве и Мандельштаме Александр Ласкин написал короткий текст о новом фильме Непевного. Мы предваряем им премьеру.





Александр Ласкин



Дом горит, часы идут

Постараюсь не отнимать слишком много времени у читателей Кольты — если вы примете мои аргументы, то вам предстоят два часа просмотра фильма Владимира Непевного.

Итак, почему необходимо посмотреть фильм «Жизнь была хорошая, но немилосердная»?

Те, кто следит за творчеством Владимира Непевного, знают его брутальную стилистику, предполагающую не только неожиданные монтажные склейки, но и мультипликацию. В этом он наследует «киноку» и «киноглазу» Дзиге Вертову.

На сей раз Непевный избрал другую манеру. На протяжении всей картины крупным планом — героиня. Камера практически не переводит взгляда, хроникальные вставки коротки и служат конкретизации того, о чем она говорит. В этом режиссер наследует нашему с ним старшему товарищу Владиславу Виноградову.

Кто же эта героиня, которая заставила Непевного пристально вглядываться и ловить каждое ее слово? От большинства жителей нашего города (Санкт-Петербурга. — Ред.) она отличается только годом рождения. Как шутил один питерский литератор, восемьдесят пять — это не восемьдесят четыре. В данном случае надо было бы сказать, что девяносто шесть — это не девяносто пять.

Во всем же остальном — судьба типичная. Первые годы советской власти — иллюзии — война — блокада — «Дело врачей» — замужество за морским офицером — работа в закрытом НИИ.

Любовь Мироновна с отцом, Мироном Семеновичем Вовси. 1930 © Из архива семьи Вовси-Лифшиц

Судьба общая, а родственники особенные. Любовь Мироновна Вовси — дочь Мирона Семеновича Вовси, знаменитого врача, прошедшего войну в должности главного терапевта Красной армии, дальше — «Дело врачей» в качестве подследственного. Еще Любовь Мироновна — родная племянница великого Соломона Михайловича Михоэлса. Муж Любови Мироновны Анатолий Львович Лифшиц тоже человек исторический — командир одного из кораблей Северного конвоя, сопровождавшего в советские порты суда антигитлеровской коалиции.

Из долгой и насыщенной событиями биографии Любови Мироновны Непевный мог бы выбрать какой-то эпизод, но он дал возможность своей героине рассказать всю свою жизнь.

Конечно, Любовь Мироновна говорит и об убийстве дяди, и о работе отца во время войны, и о «Деле врачей», но фильм не только об этом. Он о том, как советские люди переживали обстоятельства, выпавшие на их долю. Судьба была немилосердна, но времени на рефлексию не оставалось. Родители врачевали, она сама создавала советское телевидение, ее муж служил на флоте, а потом преподавал.

Доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы, академик Мирон Семенович Вовси. 1959 © Из архива семьи Вовси-Лифшиц

Словом, как утверждает еврейская поговорка: «Дом горит, часы идут». Или как по апокрифам говорил Лютер: «Если бы мне сказали, что завтра конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево». Так они и поступали: государство занималось своим обычным делом — убивало, сажало, преследовало, а они — своим, человеческим.

Разные бывают человеческие дела. Кто-то лечит, как ее родители, играет на сцене, как ее дядя, изобретает, как она. Человеческое дело — найти сына, которого отправили в ссылку вместе с матерью, и забрать его к себе… Так поступил ее муж.

Сейчас возможности Любови Мироновны ограничены возрастом. Впрочем, кормить уток — это тоже человеческое дело.

В начале каждой серии мы видим, как Любовь Мироновна с мостика в парке рядом с домом бросает хлеб уткам. Мимо идут дети, и она им улыбается… Жизнь продолжается, и так будет всегда.





«Любовь Мироновна Вовси: “Жизнь была хорошая, но немилосердная...”»

Первая серия





Вторая серия





Третья серия





Четвертая серия





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