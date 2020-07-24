Письмо зарубежным славистам, партнерам и коллегам

13 и 15 июля на Кольте были опубликованы Обращение американских славистов к руководству НИУ ВШЭ и открытое письмо президента Британской ассоциации славистов и исследователей стран Восточной Европы Маттиаса Ноймана к ректору НИУ ВШЭ Ярославу Кузьминову в связи с реорганизацией школ философии, культурологии и филологии.

Сегодня в редакцию поступило ответное письмо Е.В. Казарцева, нового руководителя Школы филологических наук НИУ ВШЭ.

По просьбе ВШЭ мы также публикуем его на сайте.





Уважаемые коллеги и друзья!

Хотел бы ответить на высказанное беспокойство в связи с ситуацией, возникшей вокруг реструктуризации факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, прежде всего, в отношении двух филологических департаментов и создания новой Школы филологических наук, к чему имею непосредственное отношение.

Важно сразу обозначить, что Высшая школа экономики проходит сейчас важный этап реорганизации, который в течение ближайших трех лет коснется всех ее факультетов. Согласно программе развития ВШЭ, принятой конференцией университета в 2019 году, мы переходим к крупным исследовательским проектам, пытаемся преодолеть негативную тенденцию атомизации университета, когда коллеги теряют интерес друг к другу и совместное поле деятельности. Считаю, что это общая угроза для университетов во всем мире, и рассматриваю ответ нашего университета как исключительно амбициозный и потенциально продуктивный.

Я пришел на позицию руководителя объединенной школы в Москве несколько месяцев назад (ранее имел отношение к созданию филологической программы и кафедры в Санкт-Петербургском кампусе ВШЭ) и могу рассказать, как это выглядит применительно к филологии.

Прежде всего, речь не идет о каких-либо существенных сокращениях: речь идет, прежде всего, о развитии исследовательского направления в сфере гуманитарных наук — в частности, в филологии. В связи с этим сейчас силами обоих департаментов и нашими партнерами ведется напряженная работа над развитием новых больших проектов, где, кстати, предполагается и участие ряда тех коллег, которые сегодня выразили беспокойство. Формируются новые научные ставки, а также упрощенные формы международного рекрутинга для удаленной работы с российскими и зарубежными учеными.

Все кадровые преобразования связаны с этой перестройкой и не имеют никакого отношения к политическим вопросам. А принимаемые кадровые решения носят исключительно академический, профессиональный характер. Высшая школа экономики всегда была и остается привержена принципам академической свободы. Нет никаких оснований считать, что один из ведущих российских университетов может по неакадемическим причинам потерять лучших своих специалистов. Отмечу, что программа развития вуза до 2030 года — это публичный документ, планы по реорганизации Высшей школы экономики обсуждались внутри университета и не были секретом, желающие могли высказаться и определиться со своим отношением к этому процессу.

Полагаю, что принципы и стратегии развития того или иного университета, а тем более кадровая политика относятся к сугубо внутренним делам этого университета. Поэтому прошу с уважением и доверием относиться к суверенной позиции нашего университета в этом вопросе. Прошу учесть, что синхронизированные публичные выступления могут быть восприняты как коллегами в «Вышке», так и российским академическим сообществом как попытка давления на университет.

Наш молодой университет проводит модернизацию своей деятельности, задача которой — перейти от количественных показателей роста к качественным. В этом отношении развитие науки является приоритетной отраслью, где большая роль отводится сотрудничеству с ведущими университетами разных стран и созданию долгосрочных совместных проектов.

В связи с этим предусмотрена существенная дополнительная капитализация нашей науки, то есть не сокращение, а расширение числа сотрудников за счет новых научных ставок и дистанционных контрактов. Предполагается привлечение нового поколения молодых ученых к развитию филологического направления. Такой подход должен всеми нами восприниматься исключительно с оптимизмом и с надеждой, особенно на фоне заметных сокращений в западной славистике и вообще в гуманитарной области.





Руководитель Школы филологических наук НИУ ВШЭ

проф. Е.В. Казарцев

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