Обращение британских славистов к руководству НИУ ВШЭ

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Президент Британской ассоциации славистов и исследователей стран Восточной Европы Маттиас Нойман обратился с открытым письмом к ректору НИУ ВШЭ Ярославу Кузьминову в связи с реорганизацией школ философии, культурологии и филологии.
Письмо опубликовано на сайте ассоциации, COLTA.RU приводит его текст полностью:
Уважаемый ректор ВШЭ Я.И. Кузьминов,
Я пишу вам от имени Британской ассоциации славистов и исследователей стран Восточной Европы, чтобы выразить наше искреннее беспокойство недавними событиями, произошедшими в Высшей школе экономики в связи с текущей реорганизацией школ философии и культурологии, а также школы филологии. Как декан факультета истории в крупном британском университете я прекрасно понимаю, что быстро меняющаяся природа высшего образования заставляет организации постоянно меняться и адаптироваться, и что результатом таких изменений могут стать сложные структурные преобразования. Это письмо — не критика вашего решения провести административную реорганизацию подразделений ВШЭ. Однако нас искренне беспокоит, что то, как проходит этот процесс реорганизации, угрожает роли Высшей школы экономики как одного из главных стратегических российских партнеров для ученых и вузов Великобритании.
За последнее десятилетие ученые из Великобритании установили близкие профессиональные связи с многими коллегами из ВШЭ. Работники подразделений, которые сейчас подвергаются реорганизации, регулярно участвуют в нашей ежегодной конференции в Кембридже, что привело к большому количеству плодотворных совместных проектов, созданию исследовательских коллективов и стратегических партнерств, особенно в сфере исследований литературы и культуры. Например, центр им. Екатерины Дашковой в Университете Эдинбурга, работает с коллегами из ВШЭ в рамках программы международной академической мобильности Erasmus+, принимает на стажировки аспирантов. Научный центр CRCSEES в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии регулярно приглашает ученых из ВШЭ на научные семинары, а также публичные мероприятия, открытые для широкой публики в рамках городской программы Byre World. Еще один прекрасный пример близкого сотрудничества между британскими славистами и учеными из ВШЭ — российско-британский симпозиум в Бристоле в 2018 году, профинансированный Британской академией наук и Университетом Бристоля, в котором участвовали ученые и московской, и петербургской ВШЭ. То, что делает такое плодотворное сотрудничество и стратегические партнерства возможными — это признанная на международном уровне компетенция научных работников ВШЭ. То, что ВШЭ имеет в штате лучших в своих научных дисциплинах ученых, занимающихся передовыми исследованиями в гуманитарных науках — это факт, именно благодаря которому ВШЭ является одним из главных партнеров для членов британской ассоциации славистов и британских университетов. По этой причине я обеспокоен новостями, из которых очевидна становится непрозрачность процесса, в рамках которого проводится реорганизация. Этим новостям сопутствуют также свидетельства британских коллег, чьи сотрудничество с ВШЭ в последнее время сопровождается серьезными проблемами. Превосходные научные результаты сегодня достигаются в организациях, где сотрудникам гарантирована научная свобода, где поощряются критическое мышление и международное сотрудничество. Если реорганизация факультетов требует сокращения сотрудников, то при проведении этого сложного и болезненного процесса нужно руководствоваться исключительно академическим критериями и принципами прозрачности и справедливости. Иначе такая реорганизация может нанести серьезный урон той позиции, на которой ВШЭ находится сейчас как университет с международной репутацией в гуманитарных науках и один из важнейших партнеров в международном сотрудничестве между учеными из Великобритании и Российской Федерации. То, как события развиваются сейчас, заставляет коллег из Великобритании задуматься о том, стоит ли продолжать сотрудничество с ВШЭ.
Искренне ваш,
Профессор Маттиас Нойман
Президент Британской ассоциации славистов и исследователей стран Восточной Европы
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