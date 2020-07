Обращение американских славистов к руководству НИУ ВШЭ

Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков и Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований обратились к ученому совету и руководству НИУ ВШЭ с просьбой пересмотреть подходы к реорганизации факультета гуманитарных наук в соответствии с принципами академической свободы и правом на свободу слова.

Уважаемый Ученый совет и руководство Высшей школы экономики!

Мы обращаемся к вам, чтобы выразить свою глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся на факультете гуманитарных наук и угрожающей, как мы полагаем, академической свободе и свободе слова.

Как сообщается на сайте Вашего университета, Ученый совет ВШЭ утвердил слияние Школы философии и Школы культурологии в единую Школу философии и культурологии. Вместо двух филологических департаментов будет создана Школа филологических наук. Ни в коей мере мы не хотели бы чтобы наше письмо было воспринято как критика этих административных решений. Мы прекрасно понимаем сложность и важность реорганизации академических институций — подобные процессы идут во всем мире. Однако, мы хотели бы выразить свою обеспокоенность тем, как происходит этот процесс в ВШЭ. В особенности тревожны дошедшие до нас сообщения о том, что администрация использует непрозрачные критерии при оценке пригодности сотрудников для трудоустройства в новых академических структурах.

В течение последних недель различные источники сообщали о том, что негативным фактором при принятии решений о продлении контрактов часто становится активность сотрудников ВШЭ в СМИ и социальных сетях, в особенности, участие в кампаниях в защиту свободы слова и академических свобод коллег. В иных случаях под угрозой увольнения оказываются всемирно известные ученые со многими наградами и блестящими публикациями в международных изданиях. Их уход из ВШЭ ставит под сомнение публичные уверения в том, что в процессе реорганизации администрация руководствуется исключительно академическими критериями — прежде всего, научными публикациями сотрудников.

Как ученые мы относимся с глубочайшим уважением к профессуре факультета гуманитарных наук. Мы не только часто цитируем их труды. Многие из нас участвовали в совместных проектах с коллегами их всех школ и департаментов ВШЭ, ныне находящихся в процессе реорганизации. Мы хотели бы продолжать наше сотрудничество, но, если реформы будут осуществляться недостойными методами, гуманитарные подразделения ВШЭ не только потеряют блистательных ученых, не меньшие потери понесет международная академическая репутация университета. Не только студенты ВШЭ лишатся возможности учиться у специалистов, известных во всем мире; эрозия коснется и партнерства, как институционального, так и между коллегами – партнерства, сегодня связывающего ВШЭ с ведущими международными исследовательскими и образовательными центрами.

Вот почему мы обращаемся к администрации ВШЭ с призывом пересмотреть существующие ныне подходы к реорганизации факультета гуманитарных наук в соответствии с общепризнанными принципами академической свободы и правом на свободу слова. Решения о продлении контрактов сотрудникам не могут зависеть от их политической и социальной активности – для этого есть академические и профессиональные критерии. Реформирование Высшей школа экономики недостойными методами может подорвать ее признанные во всем мире, достижения в пионерских областях гуманитарных исследований. Это было бы огромной потерей для мировой науки.

С искренним уважением,



Исполнительный совет Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (The American Association of Teachers of Slavic and East European Languages)

Исполнительный комитет Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)







