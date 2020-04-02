2 апреля — это Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Один из главных фондов, которые занимаются аутизмом в стране, — фонд «Антон тут рядом». Ему можно помочь здесь и сейчас. Зачем — объясняет его руководитель Любовь Аркус.

Мы живы и пока еще не больны. Но эпидемия уже затронула всех. Мир стал безлюднее, тревожнее. Рушатся привычные связи, и это кажется невыносимым. Мы учимся жить взаперти. В изоляции. Наше нынешнее состояние похоже на «принудительный аутизм».

А ведь люди с аутизмом жили так почти всегда. До всякого коронавируса.

Семь лет ежедневно «Антон тут рядом» помогает людям с аутизмом преодолевать изоляцию и ее последствия. Мы не можем обеспечить им открытость и предсказуемость мира, но можем уменьшить для них его тревожный фон, создавая предсказуемость каждого отдельного дня. Расписанием, структурированием, чередованием обучения, работы, физических упражнений, общения и творчества. Сегодня этот опыт, опыт преодоления хаоса, пригодился бы всем.

Есть и другой опыт: мы знаем, что помимо хаоса людей с аутизмом пугают двойные стандарты в социальных отношениях. Не только лицемерие, но и такие прелестные вещицы, как ирония, метафора, подтексты, в которых мы поднаторели, для людей с аутизмом — слова, которые не равны своему значению, и потому они — источник страха. Искренность, прямодушие, четко организованное жизненное пространство — вот что помогает людям с аутизмом. Вот что может помочь сегодня нам всем. В отношениях с миром нам предстоит заново научиться открытому доброжелательству. Это касается не только политических лидеров, это касается каждого. Настал момент, когда наш опыт будет востребован не только людьми с аутизмом, но и теми, кто и не думал, что когда-нибудь окажется взаперти. Переживем изоляцию вместе! Помогите нам помочь им — помогите им помочь вам.

Как помочь нам? Поделитесь этим видео у себя в ленте и stories, расскажите о фонде на своей странице. Еще можно отправить СМС на номер 3443 со словом «Антон» и суммой пожертвования или перейти по этой ссылке и нажать «Помочь».

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