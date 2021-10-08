«Увула»: «Мы заслужили свое место среди знаковых гитарных групп»

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От движения и порыва московско-питерская дрим-поп-группа «Увула» эволюционировала к напряжению и драме — на новом альбоме «Устойчивая непогода» их звонкий гитарный звук стал мощнее и тяжелее, а романтические сюжеты песен обзавелись внутренними конфликтами. «Увула» претендует на майку лидера среди новой волны отечественных рок-групп — и вполне обоснованно.
Лидер группы Алексей Августовский ответил на несколько вопросов от Кольты.
— Какими для вас были пандемические 2020 и 2021 годы? Как они отразились на новых песнях группы?
— Пандемия многим открыла глаза на их деятельность. Мы — не исключение. Несмотря на обилие стриминговых платформ, они все еще не в состоянии транслировать те эмоции, что слушатель приобретает на живых выступлениях. Как и музыканту недостаточно звучать только в чьих-то ушах. Мы балансировали на ограничениях все это время и часто попадали под отмены. Тем не менее у жителей России последние десятилетия есть привычка адаптироваться к новым условиям жизни, и для нас все это как будто не было сюрпризом.
— Как писался альбом «Устойчивая непогода»? Есть ли у него концепция, сюжетная арка?
— Альбом, как и предыдущие, был написан мной дома и доработан с участниками группы на репетиционных сессиях. Некоторые треки были придуманы уже довольно давно, так что есть легкое ощущение неактуальности выпущенного релиза для нас.
Сама концепция релиза преимущественно основана на том, что мы доводим до максимума прогрессию своих гитарных навыков и сонграйтерских стереотипов. Есть искреннее желание найти новый вектор и развиваться еще шире, но займемся мы этим уже в следующем году.
— В чем шутка?
— Какие изменения произошли со звуком «Увулы» за это время?
— Мы стали «тяжелее», как кажется. У гитар более явные тембры, бас во многих местах подгружается, мы и правда, возможно, стали ближе к альтернативному року, сами того не желая. Вряд ли это плохо, так как, как правило, за нас придумывают наш жанр, и чем больше предположений, тем интереснее то, какие ассоциации мы вызываем у слушателя.
— Обложка альбома отсылает к классическому каверу «With the Beatles». В чем шутка?
— Мы русские битлы, в чем же еще. На самом деле это определенный элемент деанона, хоть мы и не прятались никогда. Просто мне показалось важным сделать обложку с нашими лицами, и в голову пришел такой концепт. Это далеко не первый наш релиз, и мы заслужили свое место среди знаковых гитарных групп.
— Почему на альбоме нет коллабораций — они у вас так хорошо получаются?
— Совместные работы я всегда делаю один, и это не выходит за рамки треков, сделанных на компьютере. Из-за большого состава участников группы довольно сложно работать над одним треком таким табором. Кто знает, может, в будущем сделаем целый альбом совместок.
— Вы записывали совместный альбом с группой «Пасош» и выпускали его на лейбле группы «Домашняя работа». Какое ваше отношение к скандалу вокруг лидера группы Петара Мартича, обвиненного в домашнем насилии?
— Отношение сугубо негативное и конкретное. Мы выступаем за сознательное общество, которое строится на базовых принципах уважения к ближнему и внимания к личным границам. Направленная агрессия в личной жизни и медийном поле недопустима.
— Мы русские битлы, в чем же еще.
— Запишете ли с Петаром совместную песню, если он вам предложит?
— Нет.
— Вы внимательно следите за новой российской музыкой. Посоветуйте еще несколько хороших новых отечественных рок-групп.
— «Флорист», «Цветы детей», «Париж, Техас».
— Как написать хорошую песню?
— Можно посмотреть документальные фильмы о своих музыкальных героях и попробовать сделать что-то похожее со своей жизнью. В рамках закона. Глядишь, и песни придут.
Думаю, все очень индивидуально и мой подход нерепрезентативен.
Концертные презентации «Устойчивой непогоды» пройдут 8 октября в КЗ «Аврора» (Санкт-Петербург) и 17 октября в клубе «1930» (Москва).
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