 
15 июня 2021Современная музыка
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Ликбез: арабская музыка

От макама до тараба: как понять и полюбить арабскую музыку

текст: Наталья Югринова
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  • Bigmat_detailed_pictureТофик Мирхан на концерте открытия фестиваля музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. 7 июня 2021 года© Артем Виндриевский
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    Кажется, что проще провести верблюда через игольное ушко, чем разобраться в арабском музыкальном наследии. Арабская музыка охватывает культуру и традиции двух десятков непохожих стран: в каждой из них поют свои песни, танцуют свои танцы, говорят на разных диалектах и играют на разных музыкальных инструментах. А еще есть ближайшие соседи — тюрки и иранцы, чья музыка, несомненно, имеет много общего с арабской и вместе с ней составляет группу исламской музыки. Кроме того, существует огромный спектр специфических жанров арабской музыки, о которых можно говорить отдельно: традиционная, классическая, религиозная музыка, поп, джаз и так далее. Добавьте сюда непривычные для европейского уха гармонии и ритмы — и получите стереотип, что арабская музыка слишком «другая»: сложная для понимания, консервативная, замкнутая в себе.

    Автор телеграм-канала Eastopia Наталья Югринова поговорила с Тофиком Мирханом, главой факультета арабской музыки в Катарской музыкальной академии и виртуозным исполнителем на струнном инструменте канун, и описала семь ключевых понятий и концепций арабской музыкальной теории и культуры, которые помогут понять ее природу.


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