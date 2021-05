Музыка Загорянки

Альбом, на обложке которого изображена горилла, не может оказаться проходным. Возьмем несколько примеров из истории поп-культуры: например, сахарные софт-рок-баллады Fleetwood Mac с пластинки «Mystery to Me», попавшей в горячую сотню Billboard в 1973-м, революционный соул Гила Скотт-Херона и Брайана Джексона из «The First Minute of a New Day», классика дэнс-попа образца начала нулевых «Rooty» от британского хаус-дуэта Basement Jaxx или — вот хотя бы — «GRRR!», кинг-конговский сборник хитов, выпущенный к 50-летию великих The Rolling Stones. В этот замечательный ряд теперь встает и «Sorry! We Did Something Wrong» — полнометражный дебют Simple Symmetry, дуэта братьев Саши и Сергея Липских, известных от Берлина до Токио героев электронного танц-андеграунда из Москвы. Горилла с обложки их альбома, нарисованная афинским художником Димитрисом Рокосом, ничуть не уступает своим знаменитым предшественницам. Кстати, ее зовут Коко, и она — реальный исторический персонаж, участница исследовательской программы ученых Стэнфордского университета, которая была способна воспринимать на слух и понимать около двух тысяч английских слов. Ей Simple Symmetry посвятили один из треков с альбома.

SORRY! WE DID SOMETHING WRONG by SIMPLE SYMMETRY

В плане саунда «Sorry! We Did Something Wrong» также встраивается в эволюционную цепь, тянущуюся от The Rolling Stones до Basement Jaxx, и выглядит ее логичным следующим звеном. Как и участники британского дуэта продюсеров, Simple Symmetry вышли из танцевальной культуры и имеют за плечами солидный диджейский опыт. Их альбом, над которым они вдумчиво работали больше трех лет, — это личный взгляд на поп-музыку, собственное высказывание, сделанное филофонистами, которые прослушали тысячи пластинок и могут составить свой персональный топ из альбомов с гориллами на обложке. Как и Basement Jaxx, а до них Дэвид Холмс, Fatboy Slim, The Chemical Brothers и другие герои эпохи биг-бита, братья Липские переселяют в танцевальную электронику бессмертный солнечный грув, живший на рок- и соул-пластинках 60-х и 70-х, и помещают его в современный звуковой контекст, понятный поколению смартфонов и стриминговых сервисов.

© Simple Symmetry

Принципиальное различие между Simple Symmetry и Basement Jaxx в том, что братья Липские не прибегают к прямому цитированию. Они не используют семплы со старых пластинок, а воссоздают этот вольный дух классического рока и соула собственными руками. Отложив в сторону виниловые пластинки, диджеи взялись за флейты, виолончель, клавесин, гитары и перкуссию со всех уголков света и научились играть на ситаре. Не забудем и про field recordings — томная тропикалия «Sim Sim Sim» началась с записи пения сверчков в деревне Транкосо в Бразилии.

Братья Липские не обошлись без помощи друзей со всего мира — из Бразилии и Израиля, США и Великобритании, Германии и России. На этом альбоме встречаются импозантный усач Петр Чинават из московской псих-гараж-команды «Ветерок» и Игор Кавалера, барабанщик и основатель прославленной бразильской метал-группы Sepultura. Встречаются, конечно же, виртуально — «Sorry! We Did Something Wrong» доделывался во время мирового локдауна из-за пандемии коронавируса, когда Саша и Сергей Липские были вынуждены поставить свои мировые гастроли на паузу. По иронии судьбы финальные штрихи в альбом, вобравший сотни звуковых впечатлений, вывезенных братьями из своих вояжей по миру, были внесены в дачном поселке Загорянка под Москвой, где они провели свои лучшие детские годы. В прямом и переносном смысле остроумный психоделический экзотик-поп Simple Symmetry — это музыка Загорянки, волшебное таинственное путешествие в цветные удивительные сны, которые чаще всего посещают людей в детстве.

