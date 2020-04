Вот уже десять (!) лет каждое 12 апреля у проекта «День космонавтики» выходит новая запись. Трое музыкантов из Сибири — Егор Клочихин (Foresteppe), Владимир Лучанский (Bisamråtta, «ГШ», «Интурист» и многое другое) и Виталий Смирнов (Thundaklap) — раз в год выкладывают новую совместную запись — и объединяет эти выпуски (помимо даты и состава участников) разве что чувство полной музыкальной свободы. В рамках проекта музыканты исследовали и шумовой аналоговый эмбиент, и размашистый краут-сладж, и инструментальный построк с лидирующим саксофоном, и стремительный ломаный драм-н-бейс. Владимир Лучанский, саксофонист, гитарист и импровизатор, рассказал о том, как проект появился и на каких принципах строится.

X by День Космонавтики

Владимир Лучанский

В 2009 году у меня появилось некоторое количество набросков, которые нельзя было отнести ни к одному проекту, где я участвовал. Мы тогда как раз недавно познакомились с Егором Клочихиным, и я искренне восхищался тем, что он делал в своем проекте «Последние каникулы», поэтому я попросил его написать ударные для моих электронных подложек. Но когда Егор прислал мне готовые треки, там было сделано куда больше, чем просто ударные, и это было просто потрясающе.

2010

Я больше не мог сказать, кто тут на самом деле автор: было ясно, что эти дорожки — их можно услышать на самом первом релизе «Дня космонавтики» — исключительно плод совместной работы. Примерно в то же время мои друзья из групп So Far As I Know и «Обычные подозреваемые» устраивали концерт в «Бродячей собаке», и я предложил им выступить третьим. Концерт состоялся 12 апреля 2010 года — тогда мы впервые сыграли с Егором вместе. Этот день стал точкой отсчета нашего совместного творчества и заодно дал имя этому проекту.

День Космонавтики by День Космонавтики

После этого у нас сразу же начало появляться огромное количество идей относительно того, как развивать проект и что делать дальше. В 2011-м к нам присоединился Виталий Смирнов, с которым мы сразу же подружились и поехали играть концерт на День космонавтики в Барнаул. Название нам очень нравилось, и мы, слушавшие тогда огромное количество построка и разной музыки в целом, генерировали кучу всяких штук, которые давно хотелось где-то воплотить, — в частности, постоянно возвращались к идее создания большой 108-минутной пьесы, которая бы композиционно соотносилась с полетом Юрия Гагарина. Это количество идей нас тогда и подкосило, так как невозможно было дать им всем жизнь в том качестве, в каком мы хотели. Ну и, конечно, были еще свои собственные проекты, группы, учебы, работы и прочие повседневные дела, которые неизменно вносят свои коррективы в жизнь каждого человека. Поэтому «День космонавтики» тогда заглох на несколько лет.

Тем не менее все это время мы продолжали делать какие-то наброски и заготовки, и они в итоге вылились в концепцию вместе делать один релиз раз в год, без излишней монументальности и обязательств, которые мы не сможем выполнить. Проекту не мешают ни время, ни расстояние (в 2013-м Владимир переехал из Новосибирска в Санкт-Петербург. — С.М.), и для меня это отличная традиция, позволяющая быть вместе с друзьями. Со временем мы немного абстрагировались от космической тематики, но название проекта и дата всегда помогают нам поддерживать связь с ней.

VI by День Космонавтики

Музыка получается разной, потому что мы очень разные, и какого-то четкого процесса работы как такового у нас нет. Обычно у каждого всегда есть какие-то наброски, наметки и идеи про запас — когда мы начинаем обсуждать, что неплохо бы начать готовить релиз к очередному году, кто-то может сразу выложить готовую идею, а другие ее подхватить. Однажды мы решили просто собраться на репетиционной точке втроем и с ходу записать живой «панковский» альбом. В другой раз Егор обнаружил волшебные свойства эквалайзера «Прибой» и концептуально выстроил и сделал весь релиз сам — и в этом нет никакой проблемы, потому что мы всегда понимаем друг друга. И даже когда у кого-то завал и он по каким-то своим причинам не может в этом году ничего добавить, остальные его поддержат — и релиз случится, несмотря ни на что. Для меня это чувство поддержки, связи с Егором и Виталей, пожалуй, самое главное в этом проекте, главнее всего остального.

V by День Космонавтики

Кстати, осенью 2017 года Егору написал один британец, наговорил кучу всего приятного и предложил приехать в марте 2018 года в Новосибирск, чтобы поучаствовать в «Дне космонавтики — 2018». Возможно, все получилось бы, но Егор как раз был в армии в 2017–2018 годах, поэтому не срослось. Так что какой-то принципиальной позиции, ограничивающей или, наоборот, приветствующей участие других музыкантов, у нас нет. Никаких внутренних ограничений касательно звучания музыки, которую мы делаем сами, тоже — скорее, наоборот. «День космонавтики» — по сути, наша единственная точка соприкосновения втроем, и она всегда уникальна. Здесь мы можем реализовать какие-то идеи, которые не появятся в других местах. За время существования проекта у нас с Егором параллельно была группа Kometjakten, мы развивали сольные проекты, я играл сладж и участвовал во всяких импровизационных составах, Виталя активно занимался диджеингом и танцевальной электронной музыкой. Но ничто из этого не мешало нам в какой-то момент делать слепок нашего совместного состояния и выпускать его под именем «День космонавтики».

