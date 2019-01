Барселонская норма

Девиз барселонского фестиваля Primavera Sound в 2019-м — «The New Normal», то есть «новая норма». Primavera Sound — один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире, организаторы которого уже не первый раз используют свои солидные рекламные возможности для заявлений на серьезные социальные темы. В этом году фестиваль пройдет в 19-й раз — с 30 мая по 1 июня. За эти годы он превратился из музыкального события для нескольких сотен зрителей в один из главных туристических аттракционов весенней Барселоны, на который съезжаются десятки тысяч человек со всего мира (за один день фестиваль посещает около 60 тысяч человек). Что же организаторы Primavera Sound считают нормальным в 2019-м?

Женское большинство

Испания — страна, где феминистическое движение особенно развито, поэтому то, с каким упорством организаторы фестиваля из года в год манифестируют равноправие полов, не удивляет. В прошлом году организаторы Primavera Sound 2018 подчеркнули: женщины — это движущая сила, сделав представительниц разных музыкальных стилей, поколений, национальностей и культур основными музыкальными спикерами фестиваля. На Primavera Sound 2018 выступали артистки, являющиеся ролевыми моделями для многих, — Бьорк, Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур, африканская певица Oumou Sangaré, начавшая свою музыкальную карьеру в 1989-м с критики полигамии и многоженства, певица и мультимедийная художница Sevdaliza, на чье творчество оказало влияние бегство ее семьи из исламского Ирана, и многие другие, а также было освобождающее женщин шоу Fever Ray, в которое Карин Элизабет Дрейер превратила травматический личный опыт матери-одиночки.

Из 226 артистов, заявленных в лайнапе фестиваля в 2019-м, женщин больше половины. Они представляют совершенно разные музыкальные стили — от джаза, R&B, рока и экспериментальной электроники до направлений, которые принято считать «мужскими», — реггетона, трэпа и радикального метала. Главными героинями барселонского фестиваля станут как артистки, давно заслужившие статус див, — американки Эрика Баду, Жанель Монэ и Solange, шведки Нене Черри и Robyn, ирландская фэшн-хулиганка Ройшн Мерфи и эльфийская королева Dead Can Dance Лиза Джеррард, — так и недавно взлетевшие молодые певицы: поп-старлетки Charli XCX и Sigrid, ироничная рокерша Кортни Барнетт, французская наследница Майкла Джексона Christine and the Queens, FKA Twigs и рэп-открытие 2018-го Tierra Whack. Испанию в списке хедлайнеров представляет молодая певица Rosalía, чей альбом «El Mal Querer» вошел во многие списки лучших релизов прошлого года. Чувственные песни Rosalía, замешенные на погружающих в транс ритмах фламенко, и клипы, сделанные одной из лучших продакшен-студий мира CANADA, базирующейся в Барселоне, сделали из нее восходящую звезду.

За Россию на Primavera Sound в этом году играют — кто бы вы думали — снова женщины: настоящий техно-десант — берлинская сибирячка Нина Кравиц, переехавшая туда же из Тель-Авива Dr. Rubinstein и наш человек в Копенгагене Anastasia Kristensen с лайвом. Женщины-диджеи в лайнапе Primavera этого года обращают на себя больше внимания: среди них — мировые звезды Хелена Хауф и Пегги Гу, и впервые в истории фестиваля финальные аккорды его основной части будут отданы в женские руки. Последние минуты Primavera Sound 2019 в Parc del Fòrum будут озвучены диджейским дуэтом DJ Rosario & Sama Yax.

Впрочем, мужчины в программе фестиваля тоже не забыты: среди хедлайнеров — знаменосец американского трэпа Future, нью-йоркские герои постпанка Interpol, австралийские звезды поп-психоделии Tame Impala, классики индастриала Nitzer Ebb, берлинский техно-дуэт Modeselektor, их близкий друг Саша Ринг с личным проектом Apparat, их единомышленник Ричи Хоутин c аудиовизуальным шоу Close и три кита британского рока — Suede, Primal Scream и Джарвис Кокер. А кроме того, провозглашая торжество «новой нормы», на сцены Primavera выйдут артисты, представляющие третий гендер, — Sophie, Mykki Blanco и Linn da Quebrada, о которых мы недавно подробно писали.

Радио Primavera

Каждый год помимо выстраивания привлекательного лайнапа и озвучивания важных посланий организаторы Primavera Sound повышают уровень организации и придумывают новые способы продвижения. Инфраструктура фестиваля продолжает развиваться: улучшается транспортное сообщение, модернизируются фудкорт и зона для отдыха, а в прошлом году фестиваль даже обзавелся специальной комнатой, где можно было пожаловаться на харассмент.

Primavera Sound обрастает сопутствующими событиями, которые способствуют развитию музыкальной сцены в Испании. В течение всего года под вывеской фестиваля проходит множество интересных концертов — преимущественно в клубе Sala Apolo, управляющие которого связаны с организацией фестиваля. Кстати, ему в этом году исполняется 75 лет. Каждую осень в Sala Apolo и других клубах Барселоны и Мадрида проходит мини-фестиваль Primavera Club, который предназначен для молодых музыкантов, имеющих, по мнению организаторов, перспективы попасть в лайнап большого Primavera. В 2018 году за один октябрьский уикенд в двух испанских городах выступили 72 музыканта из Испании и других стран Европы.

В этом году у Primavera Sound появилась собственная интернет-радиостанция, где в одном потоке можно услышать все разнообразие самых прогрессивных музыкальных стилей, традиционно представленных и на самом фестивале. У радио Primavera тоже есть собственный манифест — один из его пунктов гласит: «Мы хотим разрушить концепцию радио, чтобы построить новое радио». Другой — «Мы боремся за феминистское радио, осознанно и преданно». А третий — «Мы будем игнорировать любые пункты этого манифеста в любое время, когда захотим».

Испанский след

Каждый год в лайнап Primavera попадает не меньше 20 испанских артистов, далеко не все из них известны международному слушателю, а это означает, что организаторы фестиваля осознанно помогают развитию местной инди-сцены. В прошлом году на фестивале засветились такие интересные каталонские музыканты, как инди-рокеры Delorean, The Zephyr Bones, The Crab Apples и Holy Bouncer, дрим-поп-проект Puput, певица Núria Graham, неоджазовый артист Oso Leone, нойз-экспериментаторы ZA, психоделичная электрогруппа The Electronic Moon Orchestra и другие испанские группы.

В 2019 году новейшую испанскую музыку на Primavera представляют сразу семь артистов, работающих в стилистике клауд-рэпа: Aleesha, BFlecha, La Zowi, Lil Moss, Sticky M.A. и самые необычные из них — Albany и GOA. Первому удалось гармонично смешать этот американский стиль с ритмами латино, второй сумел вписать в него качающие гитарные партии. Испанский рок в лайнапе этого года олицетворяют исключительно женские группы: Kelly Kapøwsky, Las Odio, The Mani-las и Melenas. Электронное крыло представлено айдиэмщиками Rrucculla и Somadamantina, электропоп-группами Cariño, Lidia Damunt и Putochinomaricón, нойзовиками Lisabö, трип-хоп-бэндом Pavvla. За испанскую фолк-сцену помимо Rosalía выступают две сладкоголосые дивы — María José Llergo и Elena Setién.

Бесплатные концерты

Как всегда, Primavera Sound не ограничивается платной программой. В течение года под его вывеской проходит около 70 музыкальных событий с бесплатным входом. Одно из самых больших — вечер, который проходит за день до официального открытия фестиваля. Он состоит из нескольких концертов на больших сценах, установленных в Parc del Fòrum — там же, где проходит и сам фестиваль. В этом году там выступят американский инди-фолк-дуэт Big Red Machine, калифорниец Cuco, австралийская дрим-поп-группа Hatchie и ранее упомянутые испанцы Melenas. Еще больше испанских музыкантов можно будет услышать на открытом концерте, который пройдет после завершения фестиваля во вместительном дворе музея современного искусства СССВ: поп-группу Cupido, популярного барселонского рэпера Pimp Flaco, мадридский электропоп-коллектив Solo Astra, задорную певицу Corin Tucker и романтичную Christina Rosenvinge. Хедлайнер этого концерта — один из основателей группы R.E.M. Питер Бак, который выступит с сольной программой.

Советы бывалых

Невозможно объять необъятное и послушать всех интересных артистов на фестивале такого масштаба, как Primavera Sound. Поэтому выберите в лайнапе фестиваля 20—30 наиболее интересующих вас имен, а из них выделите 10 самых значимых. Скачайте приложение Primavera Sound и составьте по времени личный график концертов. Имейте в виду, что поскольку вы будете снимать фото и видео, то у смартфона в самый неожиданный момент может разрядиться батарея, поэтому иногда удобнее ориентироваться в фестивальной программе по бесплатной бумажной брошюре, которая распространяется на фестивале.

Учтите, что даже при хорошей физической подготовке и выносливости за три дня фестиваля вы можете успеть послушать около 30 концертов, но не все из них — целиком, поскольку передвижение от одной фестивальной сцены к другой занимает немало времени. Чтобы увидеть и услышать больше, наденьте удобную обувь, не увлекайтесь алкоголем, пейте больше воды или чая (проносить напитки запрещено). Помните, что майской ночью в Барселоне может стать ощутимо холоднее, чем днем, — захватите с собой теплую одежду и плед, на котором можно будет отдохнуть на траве.





