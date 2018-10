RSAC: «Стоять с отцом на сцене и играть грязный стиль — это очень круто»

В 19 лет уроженец Кингисеппа Феликс Бондарев записал альбом с культовыми американскими психоделистами The Brian Jonestown Massacre, а через год выступал с «Мумий Троллем» на фестивале «Нашествие». После этого у деятельного гитариста и продюсера были десятки коллабораций и проектов с разными музыкантами, но главным для него оставался его собственный — RSAC, где он сочинял раздолбайские, грязные и веселые песенки. В этом году, спустя ровно 10 лет, у RSAC началась новая жизнь: сольный проект Феликса Бондарева превратился в полноценную живую группу и выпустил за год уже два альбома — «Голые факты» и «Аргументы». Денис Бояринов встретился с Феликсом Бондаревым и его нынешним напарником по RSAC Леонидом Затагиным, чтобы выяснить, как пришло второе дыхание и как их песни открыла для себя молодежь.

— Феликс, как тебя свела судьба с сан-францисской группой The Brian Jonestown Massacre?

Феликс Бондарев (смеется): Издалека начнем? Тогда Myspace еще был — сейчас придется объяснять, что такое Myspace.

— Древняя соцсеть для музыкантов. Мы ссылку дадим на Википедию.

Бондарев: На Myspace все добавлялись другу к другу в друзья — читали посты друг друга. Там открыто указывались контакты — даже не почты, а Yahoo-мессенджера. Тогда же еще не было ничего в интернете — даже скайпа. Были только ICQ и Yahoo-мессенджер, в котором все регистрировались по имени — felix.bondarev@yahoo. Мне было 18 лет, и я решил проверить, кто из любимых музыкантов онлайн. Написал и Антону Ньюкомбу из The Brian Jonestown Massacre на anton.newcombe@yahoo. Он ответил.

Жалко, тогда не было айфонов и соцсетей — столько всего можно было нащелкать.

— А кому ты еще писал?

Бондарев: The Horrors появились онлайн, что-то ответили и скрылись. The Foals тоже ответили и скрылись. А Ньюкомб не скрылся — он сразу же послал меня на х** и рассказал, как мои деньги сгорят в аду. У него же тогда шиза была постоянная, потому что он много употреблял амфетаминов и пил водки. Но он зачем-то скинул мне свой EP, на котором была песня под названием «Amazing Electronic Talking Cave». И я подумал: так, я сейчас запишу альбом под таким названием, зарегистрируюсь на Myspaсe, добавлюсь к нему в друзья — вот он ох*еет. И план сработал (смеется)! Я сделал какую-то грязную запись. Он удивился и сразу предложил мне приехать в Берлин и записать альбом. За неделю мне оформили билет — его мне выписал его менеджер Алан Макги, бывший директор Oasis.

— Не кто-нибудь! И так ты оказался в Берлине — в 18 лет?

Бондарев: Мне 19 только исполнилось — вот я, конечно, ох*ел тогда.

The Brian Jonestown Massacre — «Detka». Песня, в которой дебютирует вокалист Феликс Бондарев

— Нюхал амфетамины и пил водку с Ньюкомбом?

Бондарев: Нет, меня не допускали до таких радостей. Я в основном тусовался с басистом Spacemen 3 Уиллом Карутерсом. Очень классное было время: жалко, тогда не было айфонов и соцсетей — столько всего можно было нащелкать. Там был закрытый бар «8 мм», в котором тусовали звезды рока — то группа Singapore Sling, то полсостава Sigur Rós, то Брайан Молко с какой-то бабой...

— Как музыкант ты что-то вынес из работы с The Brian Jonestown Massacre?

Бондарев: Пару гитарных строев — точно. Видишь ли, как это было: тебе 19 лет, ты ничего не понимаешь, сидишь дома в Кингисеппе, и вдруг бах — ты не только побывал в Берлине на концерте любимой группы, ты уже с ней альбом записал. Немного подсрывает крышу от чувства собственной важности.

Тот самый альбом The Brian Jonestown Massacre — целиком

— С тех пор ты возвращался к этому альбому?

Бондарев: Только в виде «роялтиз».

— Все еще капают?

Бондарев: Бывает иногда, потому что у них там постоянно идут переиздания. Небольшие — по 350 евро.

— А на стриминге в России ты больше зарабатываешь?

Бондарев: Сейчас уже да. Тут есть один большой плюс: слишком много говна у меня записано за эти 10 лет (смеется).

Мы вышли на сцену в водолазных костюмах. Басист Сдвиг был в ластах. На улице было 38 градусов.

— С группой «Мумий Тролль» ты сколько проработал?

Бондарев: Три месяца катался в туре. Это стало следствием моего сотрудничества с The Brian Jonestown Massacre. Однажды я увидел, как Лагутенко дал интервью журналу «Афиша», в котором перечислял 10 лучших песен на русском языке. На первое место он поставил «Detka», которую мы записали с The Brian Jonestown Massacre. По той же схеме я стал искать Илью Лагутенко. Зашел на сайт «Мумий Тролля» — смотрю, что в контактах указано. Там пишут: пишите на мейл 2@mumiytroll.com по вопросам пиара, а по вопросам букинга — на 3@mumiytroll.com. Ну, думаю, значит, 1@mumiytroll.com — это точно Илья. Пишу ему: «Привет. Я — тот самый чувак из The Brian Jonestown Massacre…»

— Что вы делали с «Мумий Троллем»?

Бондарев: Мой первый концерт с «Мумий Троллем» был на «Нашествии» — мы вышли на сцену в водолазных костюмах. Басист Сдвиг был в ластах. На улице было 38 градусов. Естественно, без всяких вентиляторов. Первая песня — все уже мокрые. И так 1 час 20 минут. Выступили как положено хедлайнерам — в конце подожгли барабаны и ушли. Скинули, наверное, за концерт по пять килограммов каждый. При этом у нас даже не было репетиций.

Потом мы играли очень много корпоративов. Это было лето, когда в Москве стояла жара нереальная — 40 градусов, все кипело. А мы играли по два-три корпоратива в день.

— Какую тебе положили зарплату?

Бондарев: Мне не платили вообще. Я почему-то думал, что покатаемся, а потом будет расчет, — нет, ни х** подобного. Мне нечем было платить за коммуналку в Петербурге, зато тусовался где-то под Саяногорском в самолете с моделями.

— Понятно, почему ты ушел с этой работы.

Бондарев: Да — настала пора платить за коммуналку.

Мне нечем было платить за коммуналку в Петербурге, зато тусовался где-то под Саяногорском в самолете с моделями.

— Сейчас ты возобновил проект RSAC, и такое ощущение, что у тебя творческий подъем, — ты выпускаешь второй альбом за полгода. Только что были «Голые факты» и вот теперь — новые «Аргументы».

Бондарев: У меня три релиза за год — еще же у меня ребенок родился. Наверное, это и была причина, почему поперли песни. Где-то внутри себя я предполагал, что… свободное время скоро кончится (смеется).

Для меня это год, когда в моей жизни все обновилось. Наконец-то появилась группа — причем не из людей, с которыми я могу легко расстаться. Нет, мы — друзья.

— Леонид, кстати, расскажи, как ты оказался в RSAC. Как тебя переманили из Tesla Boy?

Леонид Затагин: Мы с Феликсом давно дружим, и мы пытались сделать что-то вместе. Это было по фану — дома зависаешь, что-то делаешь или развлекаешься на вечеринке. После того как у нас получилось записать «Твою Россию», появились мысли, что это не просто баловство. В это время у группы Tesla Boy возникла большая пауза, потому что Антон Севидов сел за сольный альбом. Так и получилось.

Бондарев: Когда я писал «Голые факты», то у меня не было и мысли, что это можно играть живым составом.

— Поэтому на «Голых фактах» так много драм-машин?

Бондарев: На «Аргументах» тоже много драм-машин. Если писать живые барабаны, то надо писать все целым составом. Поэтому наш дальнейший план такой: откатать тур и сделать еще один релиз — студийный лайв, сделанный всей группой. Сыграть старые и новые песни по-нормальному — как на радио KEXP, только покачественнее.

— На этих альбомах тебя бросает из стороны в сторону — тут гаражный рок, тут прямая бочка, тут рэп. Пытаешься привлечь новую публику?

Бондарев: Это не я — это фиты. Когда песни делались, не думалось, что это будет альбом. Я только потом понял, что все из фитов состоит. Что делать? Как это исполнять? Судя по всему, с такой же проблемой столкнулся Деймон Албарн, когда записывал предпоследний альбом Gorillaz «Humanz». Но так получилось, что мы уже вокалистку взяли.

У меня три релиза за год — еще же у меня ребенок родился. Наверное, это и была причина, почему поперли песни.

— Словом, группа RSAC развивается естественным образом.

Бондарев: Развилась уже. Превратилась в такую корпорацию. Каждый со своим мнением — и мне это нравится. Я устал за столько лет работать один — с собственной головой. Поэтому, видимо, меня и кидало из стороны в сторону.

Видишь ли, мне всегда было очень легко записать трек — я просто делал то, что мне нравится. Не думая о том, зачем я это делаю. Нравится мне прямая бочка — раз — и записал трек с прямой бочкой. Сейчас понимаю, что надо считаться не только с самим собой.

— RSAC недавно выступали на фестивале Station Narva в Нарве — вместе с Echo and the Bunnymen и певицей Гречкой. Всех убрали?

Бондарев: Там еще был крутой момент: на этом фестивале я впервые выступил вместе со своим отцом. Он — гитарист, играет джаз и блюз и преподает игру на гитаре. Он принес свои педали, надел лучший пиджак и вышел на сцену на три последние песни. Стоять с отцом на сцене и играть грязный стиль — это очень круто.

Играешь песню, которая вышла месяц назад, — все знают ее наизусть.

— Так все же у группы Red Samara Automobile Club обновилась аудитория?

Бондарев: Обновилась — и серьезно. Никто уже и не помнит, что RSAC когда-то так расшифровывался. Это было заметно по первым нашим гастрольным турам. Играешь старую песню — думаешь: сейчас наверняка все взорвется. Стоят. Играешь песню, которая вышла месяц назад, — все знают ее наизусть. Это и обидно, и круто. Но эту е**ную «Красную девятку» знают везде — вот что бесит.

Red Samara Automobile Club — «Красная девятка». Первый хит Феликса Бондарева

— Как ты объясняешь, что группу открыла для себя молодежь?

Бондарев: Многие нынешние молодежные группы вдохновлялись моими песнями. RSAC — любимая группа Кирилла Бледного из «Пошлой Молли», у Луны куча моих записей. Недавно Yanix подходит и говорит: «Группа “Волны” у тебя была — это было ох*енно». Как на это реагировать?

— Со всеми записывать фиты.

Бондарев (смеется): На «Аргументах» уже есть фит с «Пошлой Молли»

Слушайте РЕВОЛЬВЕР — RSAC на Яндекс.Музыке

— Зачем тебе была нужна песня «2 раза»? Это стеб над 90-ми или над певицей Гречкой?

Бондарев (обращаясь к Леониду): Где это было? А, это был Нижний Новгород — когда у Вани (барабанщика RSAC. — Ред.) был день рождения и мы с тобой садились в «Сапсан» до Питера, не спав ни х**, и я тебе говорил: смотри, какие ходы придумал.

Затагин: Естественно, есть стебовый налет на всем этом. В ней припев из песни кабаре-дуэта «Академия», которая никогда и никем серьезно не воспринималась.

Слушайте 2 РАЗА — RSAC на Яндекс.Музыке

— Молодые люди, которые приходят к вам теперь на концерты, этого не знают.

Затагин: Так это же классно.

Бондарев: Все говорят про кабаре-дуэт «Академия», но никто не замечает, что там во втором куплете большая цитата из Глюкозы.

— И еще мелодия из хита ATB.

Бондарев: Это грязные хитрости для стариков. Конечно, это стеб над всеми.

Затагин: Не будем называть имена.

— Но нам-то, старикам, хотелось бы от вас услышать что-то в духе The Brian Jonestown Massacre.

Бондарев: Странно, что до сих пор я ничего не сделал такого. Даже для меня самого странно — я люблю этот звук. Но сейчас я чувствую, что уже близок к этому, — накупил педалей, хороший pedalboard, достаточно гитар. Готов экспериментировать — уже аккуратно набираю в Гугле «строй My Bloody Valentine». Да и второй альбом «Волн» не за горами.

— В связи с новой жизнью RSAC все остальные свои проекты и коллаборации ты закрыл? Или еще с кем-то сотрудничаешь?

Бондарев: С Найком Борзовым. Ему альбом пишу.

— В каком стиле?

Бондарев: The Brian Jonestown Massacre, скорее всего (смеется). Готово уже два трека. Вернемся из тура — и доделаем альбом. Я понимаю, что мне до сих пор больше нравится делать музыку для кого-то, чем для себя. Потому что очень быстро считываешь то, что хотят другие. А самого себя считать — очень тяжело.





Альбом RSAC «Аргументы» на Apple Music