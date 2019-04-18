Что нужно знать о премии Курехина — 2018

21 апреля в Каменноостровском театре БДТ будут определены победители Премии им. Сергея Курехина за 2018 год — единственной премии в области современного искусства в Северной столице. Отборочную комиссию представят искусствоведы Олеся Туркина и Виктория Илюшкина, а попечительский совет — самые разные значимые фигуры современной российской культуры: Михаил Пиотровский, Василий Церетели, Михаил Баженов и многие другие.

Курехинская премия здорово отличается от других наград — и номинациями, и принципами отбора. Когда-то их сформулировал известный музыкальный критик Александр Кан: «За дерзость, за смелость, за ниспровержение и революционность, за роскошь замысла и мастерство его воплощения». Обращая внимание на новаторство представленных проектов, жюри часто отдает предпочтение именно молодым художникам: когда-то лауреатами премии стали, например, Павел Отдельнов, Егор Крафт и Сергей Кищенко. «Мы каждый год стараемся собрать все самое интересное, что было создано в России и за рубежом. Премии уже 10 лет, и по нашему каталогу, в который входят номинанты, вошедшие в лонг-лист, можно изучать новейшую историю мирового искусства», — рассказала Анастасия Курехина.

До 20 мая в Центре современного искусства им. Сергея Курехина на Лиговском, 73 будет открыта выставка номинантов. Экспозиция сформирована из проектов лонг-листа. Конечно, замкнутое выставочное пространство физически не может вместить огромную паблик-арт-скульптуру, несколько кураторских проектов, фестивалей и так далее, поэтому многие работы будут представлены в видео- и фотодокументации. И все-таки надо идти: ведь здесь вы сможете увидеть объективный срез современной культуры и составить собственное представление о том, как она развивается. Чтобы не потеряться в многообразии работ, Прасковья Шишкоедова составила для COLTA.RU свой список из 10 проектов, которые стоит увидеть каждому, кто следит за развитием российского искусства.

1. Софа Скидан. «Transverse Hyperspace»



© Премия Сергея Курехина

Софа Скидан, художница из Москвы, уже несколько лет последовательно работает с темой телесности в условиях техногенной культуры. Какое место остается телу в мире гаджетов и глобального интернета, где телефон — это продолжение руки, а профиль «ВКонтакте» — продолжение личности? Ее размышления выстроились в интересную форму. Инсталляция «Transverse Hyperspace» состоит из бестелесных, аморфных структур: вместо фотографии мы видим проекции на стене, да и не на стене, а на лоскутках ткани. Кроме инсталлирования Софа проводила в пространстве выставки мастер-классы по йоге, которые с другой стороны подводили зрителя к размышлениям о современных изменениях восприятия телесности и ощущениях современного человека.





2. Александр Морозов. «Акчим. Координаты 60°28′35″N 58°02′53″E»



© Премия Сергея Курехина

Специально для Пермской художественной галереи петербургский художник Александр Морозов создал выразительную работу «Акчим. Координаты 60°28′35″N 58°02′53″E» с элементами исследования утраченного диалекта деревни Акчим. Этот проект ищет новые формы, которые помогут исчезающему языку зазвучать. Может быть, в музее этнографии сработал бы тот самый прием, когда бабушки поют местные песни на родном диалекте. Морозов разработал иные формы презентации языка: его мультимедийная выставка, собравшая музейные объекты, яркие визуальные образы, инсталляции и звуки, помогает не только передать суть языка, но и погрузиться в прошлое.





3. Ася Маракулина. «Комната отдыха»

© Премия Сергея Курехина

Творчество Аси Маракулиной сложно анализировать, потому что ее работы заставляют зрителя погрузиться в эмоции. Художница создает очень тонкие и чувственные объекты, но не ищет сложных концепций или смыслов, не соединяет искусство с научными изысканиями. Ее творчество отличает, прежде всего, визуальность. Она использует много техник — шьет, вышивает, рисует, но все это обращается в идеальную, воздушную, хрупкую форму, в яркий визуальный язык, язык весомых образов, на котором она разговаривает со зрителем. Персональная выставка «Комната отдыха» такой и получилась: трепетной, эмоциональной, по-умному красивой. Ася работает с повседневными образами — подъездом, лестницами, оконными проемами, решетками: компилирует объекты, наполняя их жизнью и смыслом.





4. Ксения Юркова. «Хребтовый суп, фаршированные кролики»



© Премия Сергея Курехина

Ксения Юркова, пока еще малознакомая российской публике, представила проект о повседневности, экологии и природе. Возможно, в европейском контексте Ксения делает довольно обычные вещи, но в нашей локальной реальности ее работа выглядит необычно и привлекательно. Проект «Хребтовый суп, фаршированные кролики» исследует взаимосвязи между уровнем культуры и тем, что едят люди. По мнению Ксении, то, что мы едим, влияет на нашу жизнь и поведение, поэтому изменения состава кухни могут привести к изменениям в обществе.





5. Текст-группа «Орбита» (Александр Заполь, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев). Мультимедийная поэтическая выставка «Откуда берутся стихи?»



© Премия Сергея Курехина

В номинации «Лучший медиаобъект» отмечу проект малознакомой российской публике текст-группы «Орбита» из Риги. Тонкая и визуально выразительная работа собрана из пяти инсталляций. Авторы выбрали эффектную форму, которая очень подкупает даже искушенного зрителя: печатная машинка выдает бесконечную простыню текста, рядом — механизированные кисти рук, перебирающие струны. Впрочем, участники группы пошли гораздо дальше эффектных форм. Они исследуют процесс творчества, размышляют над тем, откуда берутся фантазия, воображение и необходимость формулировать это в тексте.





6. Павел Кас. «C Новым годом, товарищи»



© Премия Сергея Курехина

Работа Павла Каса как нельзя лучше подходит для номинации «Искусство в общественном пространстве». В канун Нового года художник нарисовал в проеме дома граффити по мотивам советской новогодней открытки; рисунок сразу же закрасили коммунальные службы. Фотографии этой работы успели просочиться в интернет и вызвали большой резонанс: так у граффити появилась вторая жизнь — уже в медийном пространстве. Спустя еще несколько дней горожане общими силами восстановили рисунок, аккуратно соскребая монетками верхний слой краски. На этом этапе зародилась полемика: оказывается, замурованный дверной проем, в котором Павел нарисовал свою мураль, принадлежит памятнику эпохи конструктивизма. Эта история оказалась очень актуальной в контексте законов о легализации стрит-арта, которые сейчас рассматривают в городе: считать ли вандализмом попытку облагородить с помощью искусства заброшенный дверной проем?





7. «4Ж». «Он сказал: “Приехали!”»

© Премия Сергея Курехина

Акция группы «4Ж» «Он сказал: “Приехали!”» — остроумная попытка рассказать об ущемлении прав пешеходов во Владивостоке. Этот проект сформировался из слушателей мастер-класса, который проводила в этом городе инициатива партизанских городских перепланировщиков «Партизанинг». Во Владивостоке переизбыток машин, потому что раньше их очень дешево можно было купить в Китае. Город постоянно стоит в пробках, и пространства для пешеходов в нем почти не осталось. Недавно был открыт новый шикарный мост на остров Русский, но пешеходы не могут увидеть открывающиеся с него виды — на мосту не предусмотрены тротуары. Эдакое городское достояние, которым не могут воспользоваться люди без автомобиля. Акция «Он сказал: “Приехали!”» — блестящий проект гражданской инициативы, которой помогли найти эффектную художественную форму.





8. Стас Багс. «Клуб дайвинга “Дельфин”»

© Премия Сергея Курехина

Еще одним высказыванием на социально острую тематику оказалась работа Стаса Багса для нижегородской галереи Futuro. В центре города постоянно исчезают памятники деревянного зодчества, и на их месте появляются новые здания. Багс последние несколько лет работает одновременно в двух областях — и как галерейный, и как уличный художник, а в этом проекте раздвоение удалось удачно совместить и проанализировать. Он собрал доски от разрушенных домов и сколотил из них в центре галереи сарай, который расписали местные мастера стрит-арта. Отмечу, что галерея Futuro имеет репутацию очень модного и престижного места. Выстроить именно на ее территории новый дом из тлена — смелый и ироничный ход.





9. Константин Ставров и Олег Кузнецов. «Buffantgarde»

© Премия Сергея Курехина

Важное событие для российского стрит-арта — выход каталога «Buffantgarde». Эта работа Института исследования cтрит-арта представляет собой тематически разделенный альбом с фотографиями тегов и граффити, лишенный текстового комментария. В то же время текст — важнейшая составляющая каждой работы: ведь граффити соединяют изображения с текстами. Вполне вероятно, что «Buffantgarde» станет одним из первых больших исследований современных петербургских граффити.





10. Слава ПТРК. Фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш»

© Премия Сергея Курехина

Фестиваль «Карт-бланш», прошедший в Екатеринбурге в прошлом году, стал альтернативой многочисленным фестивалям стрит-арта, которые стремительно стали появляться чуть ли не в каждом дворе, но по сути представляют собой акции по художественному оформлению городских пространств. Организаторы «Карт-бланша» на собственные средства оплатили художникам из разных городов России проезд и проживание в Екатеринбурге и предложили сделать несанкционированные работы в городе — без цензуры и тематических рамок. Художники собрались, рисовали где хотели и что хотели, готовые поддерживать и защищать друг друга. Но никаких конфликтных ситуаций не возникло. Недаром Екатеринбург считается столицей российского стрит-арта.

Всего в этом году в лонг-листе премии Курехина представлено 72 проекта. До 20 мая вы сможете посетить выставку в центре Курехина, чтобы найти свои ответы на вопросы о том, как развиваются различные направления современного искусства.





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