Что нужно знать о премии Курехина — 2018
10 главных проектов лонг-листа, которые стоит посмотреть до середины мая
21 апреля в Каменноостровском театре БДТ будут определены победители Премии им. Сергея Курехина за 2018 год — единственной премии в области современного искусства в Северной столице. Отборочную комиссию представят искусствоведы Олеся Туркина и Виктория Илюшкина, а попечительский совет — самые разные значимые фигуры современной российской культуры: Михаил Пиотровский, Василий Церетели, Михаил Баженов и многие другие.
Курехинская премия здорово отличается от других наград — и номинациями, и принципами отбора. Когда-то их сформулировал известный музыкальный критик Александр Кан: «За дерзость, за смелость, за ниспровержение и революционность, за роскошь замысла и мастерство его воплощения». Обращая внимание на новаторство представленных проектов, жюри часто отдает предпочтение именно молодым художникам: когда-то лауреатами премии стали, например, Павел Отдельнов, Егор Крафт и Сергей Кищенко. «Мы каждый год стараемся собрать все самое интересное, что было создано в России и за рубежом. Премии уже 10 лет, и по нашему каталогу, в который входят номинанты, вошедшие в лонг-лист, можно изучать новейшую историю мирового искусства», — рассказала Анастасия Курехина.
До 20 мая в Центре современного искусства им. Сергея Курехина на Лиговском, 73 будет открыта выставка номинантов. Экспозиция сформирована из проектов лонг-листа. Конечно, замкнутое выставочное пространство физически не может вместить огромную паблик-арт-скульптуру, несколько кураторских проектов, фестивалей и так далее, поэтому многие работы будут представлены в видео- и фотодокументации. И все-таки надо идти: ведь здесь вы сможете увидеть объективный срез современной культуры и составить собственное представление о том, как она развивается. Чтобы не потеряться в многообразии работ, Прасковья Шишкоедова составила для COLTA.RU свой список из 10 проектов, которые стоит увидеть каждому, кто следит за развитием российского искусства.
1. Софа Скидан. «Transverse Hyperspace»
© Премия Сергея Курехина
Софа Скидан, художница из Москвы, уже несколько лет последовательно работает с темой телесности в условиях техногенной культуры. Какое место остается телу в мире гаджетов и глобального интернета, где телефон — это продолжение руки, а профиль «ВКонтакте» — продолжение личности? Ее размышления выстроились в интересную форму. Инсталляция «Transverse Hyperspace» состоит из бестелесных, аморфных структур: вместо фотографии мы видим проекции на стене, да и не на стене, а на лоскутках ткани. Кроме инсталлирования Софа проводила в пространстве выставки мастер-классы по йоге, которые с другой стороны подводили зрителя к размышлениям о современных изменениях восприятия телесности и ощущениях современного человека.
2. Александр Морозов. «Акчим. Координаты 60°28′35″N 58°02′53″E»
© Премия Сергея Курехина
Специально для Пермской художественной галереи петербургский художник Александр Морозов создал выразительную работу «Акчим. Координаты 60°28′35″N 58°02′53″E» с элементами исследования утраченного диалекта деревни Акчим. Этот проект ищет новые формы, которые помогут исчезающему языку зазвучать. Может быть, в музее этнографии сработал бы тот самый прием, когда бабушки поют местные песни на родном диалекте. Морозов разработал иные формы презентации языка: его мультимедийная выставка, собравшая музейные объекты, яркие визуальные образы, инсталляции и звуки, помогает не только передать суть языка, но и погрузиться в прошлое.
3. Ася Маракулина. «Комната отдыха»
Творчество Аси Маракулиной сложно анализировать, потому что ее работы заставляют зрителя погрузиться в эмоции. Художница создает очень тонкие и чувственные объекты, но не ищет сложных концепций или смыслов, не соединяет искусство с научными изысканиями. Ее творчество отличает, прежде всего, визуальность. Она использует много техник — шьет, вышивает, рисует, но все это обращается в идеальную, воздушную, хрупкую форму, в яркий визуальный язык, язык весомых образов, на котором она разговаривает со зрителем. Персональная выставка «Комната отдыха» такой и получилась: трепетной, эмоциональной, по-умному красивой. Ася работает с повседневными образами — подъездом, лестницами, оконными проемами, решетками: компилирует объекты, наполняя их жизнью и смыслом.
4. Ксения Юркова. «Хребтовый суп, фаршированные кролики»
© Премия Сергея Курехина
Ксения Юркова, пока еще малознакомая российской публике, представила проект о повседневности, экологии и природе. Возможно, в европейском контексте Ксения делает довольно обычные вещи, но в нашей локальной реальности ее работа выглядит необычно и привлекательно. Проект «Хребтовый суп, фаршированные кролики» исследует взаимосвязи между уровнем культуры и тем, что едят люди. По мнению Ксении, то, что мы едим, влияет на нашу жизнь и поведение, поэтому изменения состава кухни могут привести к изменениям в обществе.
5. Текст-группа «Орбита» (Александр Заполь, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев). Мультимедийная поэтическая выставка «Откуда берутся стихи?»
© Премия Сергея Курехина
В номинации «Лучший медиаобъект» отмечу проект малознакомой российской публике текст-группы «Орбита» из Риги. Тонкая и визуально выразительная работа собрана из пяти инсталляций. Авторы выбрали эффектную форму, которая очень подкупает даже искушенного зрителя: печатная машинка выдает бесконечную простыню текста, рядом — механизированные кисти рук, перебирающие струны. Впрочем, участники группы пошли гораздо дальше эффектных форм. Они исследуют процесс творчества, размышляют над тем, откуда берутся фантазия, воображение и необходимость формулировать это в тексте.
6. Павел Кас. «C Новым годом, товарищи»
© Премия Сергея Курехина
Работа Павла Каса как нельзя лучше подходит для номинации «Искусство в общественном пространстве». В канун Нового года художник нарисовал в проеме дома граффити по мотивам советской новогодней открытки; рисунок сразу же закрасили коммунальные службы. Фотографии этой работы успели просочиться в интернет и вызвали большой резонанс: так у граффити появилась вторая жизнь — уже в медийном пространстве. Спустя еще несколько дней горожане общими силами восстановили рисунок, аккуратно соскребая монетками верхний слой краски. На этом этапе зародилась полемика: оказывается, замурованный дверной проем, в котором Павел нарисовал свою мураль, принадлежит памятнику эпохи конструктивизма. Эта история оказалась очень актуальной в контексте законов о легализации стрит-арта, которые сейчас рассматривают в городе: считать ли вандализмом попытку облагородить с помощью искусства заброшенный дверной проем?
7. «4Ж». «Он сказал: “Приехали!”»
Акция группы «4Ж» «Он сказал: “Приехали!”» — остроумная попытка рассказать об ущемлении прав пешеходов во Владивостоке. Этот проект сформировался из слушателей мастер-класса, который проводила в этом городе инициатива партизанских городских перепланировщиков «Партизанинг». Во Владивостоке переизбыток машин, потому что раньше их очень дешево можно было купить в Китае. Город постоянно стоит в пробках, и пространства для пешеходов в нем почти не осталось. Недавно был открыт новый шикарный мост на остров Русский, но пешеходы не могут увидеть открывающиеся с него виды — на мосту не предусмотрены тротуары. Эдакое городское достояние, которым не могут воспользоваться люди без автомобиля. Акция «Он сказал: “Приехали!”» — блестящий проект гражданской инициативы, которой помогли найти эффектную художественную форму.
8. Стас Багс. «Клуб дайвинга “Дельфин”»
Еще одним высказыванием на социально острую тематику оказалась работа Стаса Багса для нижегородской галереи Futuro. В центре города постоянно исчезают памятники деревянного зодчества, и на их месте появляются новые здания. Багс последние несколько лет работает одновременно в двух областях — и как галерейный, и как уличный художник, а в этом проекте раздвоение удалось удачно совместить и проанализировать. Он собрал доски от разрушенных домов и сколотил из них в центре галереи сарай, который расписали местные мастера стрит-арта. Отмечу, что галерея Futuro имеет репутацию очень модного и престижного места. Выстроить именно на ее территории новый дом из тлена — смелый и ироничный ход.
9. Константин Ставров и Олег Кузнецов. «Buffantgarde»
Важное событие для российского стрит-арта — выход каталога «Buffantgarde». Эта работа Института исследования cтрит-арта представляет собой тематически разделенный альбом с фотографиями тегов и граффити, лишенный текстового комментария. В то же время текст — важнейшая составляющая каждой работы: ведь граффити соединяют изображения с текстами. Вполне вероятно, что «Buffantgarde» станет одним из первых больших исследований современных петербургских граффити.
10. Слава ПТРК. Фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш»
Фестиваль «Карт-бланш», прошедший в Екатеринбурге в прошлом году, стал альтернативой многочисленным фестивалям стрит-арта, которые стремительно стали появляться чуть ли не в каждом дворе, но по сути представляют собой акции по художественному оформлению городских пространств. Организаторы «Карт-бланша» на собственные средства оплатили художникам из разных городов России проезд и проживание в Екатеринбурге и предложили сделать несанкционированные работы в городе — без цензуры и тематических рамок. Художники собрались, рисовали где хотели и что хотели, готовые поддерживать и защищать друг друга. Но никаких конфликтных ситуаций не возникло. Недаром Екатеринбург считается столицей российского стрит-арта.
Всего в этом году в лонг-листе премии Курехина представлено 72 проекта. До 20 мая вы сможете посетить выставку в центре Курехина, чтобы найти свои ответы на вопросы о том, как развиваются различные направления современного искусства.
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