Миндаугас Карбаускис уходит из Театра Маяковского

Сегодня, 25 февраля, режиссер Миндаугас Карбаускис объявил об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

«Я тоже ухожу!», — написал Миндаугас Карбаускис в своем фейсбуке. Ранее сегодня об уходе с поста художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве сообщил другой литовский режиссер, Римас Туминас.

Миндаугас Карбаускис был назначен художественным руководителем Театра имени Вл. Маяковского в 2011 году.

Режиссер поставил на сцене этого театра спектакли «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Плоды просвещения», «Кант», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Йокнапатофа», «Семейный альбом», «Школа жен».

На весну 2022 года были запланирована премьера спектакля Карбаускиса «Господа Головлевы» по роману Салтыкова-Щедрина.

24 февраля директор Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве Елена Ковальская объявила об уходе со своего поста в знак протеста против операции российских войск на территории Украины.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU