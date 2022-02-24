 
15:12 25 февраля 2022Новости
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Миндаугас Карбаускис уходит из Театра Маяковского

News_detailed_picture© Московский академический театр им. Вл. Маяковского

Сегодня, 25 февраля, режиссер Миндаугас Карбаускис объявил об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

«Я тоже ухожу!», — написал Миндаугас Карбаускис в своем фейсбуке. Ранее сегодня об уходе с поста художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве сообщил другой литовский режиссер, Римас Туминас.

Миндаугас Карбаускис был назначен художественным руководителем Театра имени Вл. Маяковского в 2011 году.

Режиссер поставил на сцене этого театра спектакли «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Плоды просвещения», «Кант», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Йокнапатофа», «Семейный альбом», «Школа жен».

На весну 2022 года были запланирована премьера спектакля Карбаускиса «Господа Головлевы» по роману Салтыкова-Щедрина.

24 февраля директор Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве Елена Ковальская объявила об уходе со своего поста в знак протеста против операции российских войск на территории Украины.



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