Миндаугас Карбаускис уходит из Театра Маяковского

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226972
Сегодня, 25 февраля, режиссер Миндаугас Карбаускис объявил об уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
«Я тоже ухожу!», — написал Миндаугас Карбаускис в своем фейсбуке. Ранее сегодня об уходе с поста художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве сообщил другой литовский режиссер, Римас Туминас.
Миндаугас Карбаускис был назначен художественным руководителем Театра имени Вл. Маяковского в 2011 году.
Режиссер поставил на сцене этого театра спектакли «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Плоды просвещения», «Кант», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Йокнапатофа», «Семейный альбом», «Школа жен».
На весну 2022 года были запланирована премьера спектакля Карбаускиса «Господа Головлевы» по роману Салтыкова-Щедрина.
24 февраля директор Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве Елена Ковальская объявила об уходе со своего поста в знак протеста против операции российских войск на территории Украины.
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