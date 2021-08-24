Пять премьер представит Театр Маяковского в новом сезоне

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23 августа в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского состоялся сбор труппы, на котором были объявлены планы на новый, 99-й сезон, в том числе пять новых спектаклей по произведениям Ивана Гончарова, Александра Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Алексея Арбузова и Саши Денисовой.
Об этом рассказал на сборе труппы художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис, передает ТАСС.
Первая премьера сезона будет представлена в конце сентября на Малой сцене Театра Маяковского: «Обыкновенную историю» по роману Гончарова поставит режиссер Никита Кобелев. В январе на основной сцене состоится премьера спектакля Анатолия Шульева «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского.
Еще три премьеры запланированы на весну. Это «Господа Головлевы» в постановке Карбаускиса по роману Салтыкова-Щедрина (основная сцена), «Счастливые дни несчастливого человека» Юрия Иоффе по притче Арбузова (сцена на Сретенке) и спектакль о жизни и творчестве писателя и художника Бруно Шульца с рабочим названием «Бруно», которую поставит по своей пьесе режиссер и драматург Саша Денисова (сцена на Сретенке).
После почти годового перерыва на сцену вернется спектакль Карбаускиса «Семейный альбом» по роману Томаса Бернхарда, который в прошлом сезоне удалось сыграть лишь два раза. С 1 октября он снова будет идти на сцене на Сретенке.
Также сообщается, что 5 сентября спектакль «Русский роман» завершит программу V Международного театрального фестиваля «Толстой», 21 сентября спектакль «В день свадьбы» завершит программу V Всероссийского фестиваля «Театральное прихоперье» в городе Балашове.
В октябре спектакли «Как важно быть серьезным» и «Обломов» будут показан в Сыктывкаре, спектакль «Русский роман» — в Нижнем Новгороде, а в ноябре эта постановка Карбаускиса примет участие в фестивале лучших театральных спектаклей «Первый театральный» в Салехарде.
Кроме того, спектакль «Новаторы» осенью будет представлен в конкурсной программе фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».
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