Римас Туминас ушел из Театра Вахтангова

Сегодня, 25 февраля, режиссер Римас Туминас сообщил литовскому радио LRT, что ушел с поста художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве.

По словам Римаса Туминаса, это произошло еще 9 февраля, передает LRT.

«Если нужно, я и документ представлю», — сказал режиссер.

Римас Туминас стал художественным руководителем Театра Вахтангова в 2007 году. Он также является основателем и художественным руководителем Малого драматического театра Вильнюса.

Ранее сегодня министр культуры Литвы Симонас Кайрис призвал директора вильнюсского театра уволить Римаса Туминаса. «Директор... театра информирован о том, что завтра я жду четкого и однозначного увольнения художественного руководителя театра Р. Туминаса, либо пусть директор положит на стол свое заявление. Извините, но уважаемый режиссер ничем для меня не отличается от пьяного русского солдата, ступающего на чужую землю», — цитирует министра LRT.







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