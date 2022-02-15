Спектакль по «Ране» Оксаны Васякиной покажут в Центре Вознесенского

22 февраля в Центре Вознесенского состоятся премьерные представления спектакля «Рана» по роману Оксаны Васякиной.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, постановка осуществляется в рамках лаборатории «Театр vs Текст».

Спектакль существует на стыке тотальной инсталляции, постдраматического театра, поэтического и аудио-визуального перформанса. Текст пьесы создан Элиной Куликовой, которая выступила режиссером постановки, на основе автофикшн-романа современной феминистской писательницы и поэтессы Оксаны Васякиной. В качестве перформера в проекте участвует актриса, режиссер и куратор Алена Старостина.

Над спектаклем также работают саунд-художник Дима Ефремов, художник-сценограф Анна Комарова, видеохудожник Настя Кодрина и продюсер, куратор театральной программы Центра Вознесенского Юлия Гирба.

Роман «Рана» вышел в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2021 году, в феврале 2022 года книга получила премию «НОС».

Героиня романа «Рана» везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине рядом с бабушкой и теткой. Она вспоминает собственное детство и осмысляет неизбежность ухода самых дорогих людей, а также свою женственность и становление.

Зрители постановки отправятся в воображаемое путешествие по главным местам повествования — Волжску, Москве, Новосибирску, Астрахани, Усть-Илимску. Города и связанные с ними личные истории начнут оживать благодаря перформансам, акустике, музыке и видео.

Оксана Васякина:

«Когда Элина Куликова написала мне, что хочет поставить спектакль по моей книге, я была обескуражена. С одной стороны, я не могла себе представить, как можно поставить "Рану" и при этом избежать того, что принято называть "слезовыжималкой". С другой — меня не оставлял эгоистический интерес: я читала профессиональные и читательские рецензии на книгу и видела, как книга откликается у тех, кто мыслит текстом в его сухом взводе. Театральная постановка — это результат вдумчивого чтения и перекодировка литературного пространства в материальный объект и партитуру. Наверное, подумала я, это возможность для меня самой прочитать текст-по новому. Прочитать телом, ведь книга — о теле».

Премьерная серия продолжится 23 и 24 февраля (билеты распроданы), следующие показы спектакля «Рана» запланированы на 26 и 27 марта (билеты в продаже по цене 1000 р.).







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