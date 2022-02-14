 
14:14 14 февраля 2022Новости
707

Александр Золотухин представит в «Художественном» свой фильм «Брат во всем»

News_detailed_picture© «Пионер»

24 февраля в московском кинотеатре «Художественный» состоится зрительская премьера драмы «Брат во всем». Фильм представит его автор, режиссер Александр Золотухин и программный директор кинотеатра «Художественный», кинокритик Стас Тыркин.

Начало в 19:00, билеты (750 р.) — на сайте кинотеатра.

Международная премьера картины «Брат во всем» пройдет в программе Encounters 72-го Берлинского международного кинофестиваля. 3 марта фильм выпустит в российский прокат кинокомпания «Пионер».

Александр Золотухин — выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. В 2019 году мировая премьера дебютного фильма Александра Золотухина, «Мальчик русский», состоялась также на Берлинском кинофестивале, в рамках программы «Форум».

«Брат во всем» — история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками.

Главные роли в картине исполнили выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы, для которых эти роли стали дебютом в кино.

Фильм снимали в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. Оператором стал Андрей Найденов, который работал над такими картинами, как «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Эйфория» Ивана Вырыпаева, «В Кейптаунском порту...» Александра Велединского и многими другими.

Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»:

«Фильм одного из самых талантливых учеников Александра Сокурова снят с невыразимым восторгом перед красотой летающего железа, перед брутальным служивым людом, перед его простой, подчиненной одной задаче, полной повседневной опасности жизнью. С такой романтической мальчишеской искренностью воспевает он военное братство, что просто диву даешься тому, как удалось автору сохранить в себе подобную безыскусность во времена циничного коммерческого кинопатриотизма. Безыскусность, впрочем, сочетается с исключительной технической изощренностью: воздушные съемки выполнены на недостижимом для российского "мейнстрима" уровне».

  • «Брат во всем» (Россия, 2022)
    Режиссер: Александр Золотухин
    Художественный консультант: Александр Сокуров
    Авторы сценария: Александр Золотухин при участии Михаила Тяжева
    Продюсеры: Андрей Сигле, Мэри Назари
    Оператор: Андрей Найденов
    Художник-постановщик: Елена Жукова
    Монтаж: Татьяна Кузьмичева
    В ролях: Николай Журавлев, Сергей Журавлев, Александра Шевырева, Михаил Клабуков, Егор Кутушов.
    Производство: Proline Film при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ

    Синопсис: Современная история о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных летчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты — покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелегким выбором, от которого зависит их собственная судьба.


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Темные лучиИскусство
Темные лучи 

Любовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»

14 февраля 2022816
«“Love.Epilogue” дает возможность для выбора. Можно сказать, это гражданская позиция»Современная музыка
«“Love.Epilogue” дает возможность для выбора. Можно сказать, это гражданская позиция» 

Как перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым

10 февраля 20223226