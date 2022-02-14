Александр Золотухин представит в «Художественном» свой фильм «Брат во всем»

«Меня абсолютно не приняла литературная тусовка»
Последнее интервью Александра Павловича Тимофеевского14 февраля 20222205
24 февраля в московском кинотеатре «Художественный» состоится зрительская премьера драмы «Брат во всем». Фильм представит его автор, режиссер Александр Золотухин и программный директор кинотеатра «Художественный», кинокритик Стас Тыркин.
Начало в 19:00, билеты (750 р.) — на сайте кинотеатра.
Международная премьера картины «Брат во всем» пройдет в программе Encounters 72-го Берлинского международного кинофестиваля. 3 марта фильм выпустит в российский прокат кинокомпания «Пионер».
Александр Золотухин — выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. В 2019 году мировая премьера дебютного фильма Александра Золотухина, «Мальчик русский», состоялась также на Берлинском кинофестивале, в рамках программы «Форум».
«Брат во всем» — история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками.
Главные роли в картине исполнили выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы, для которых эти роли стали дебютом в кино.
Фильм снимали в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. Оператором стал Андрей Найденов, который работал над такими картинами, как «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Эйфория» Ивана Вырыпаева, «В Кейптаунском порту...» Александра Велединского и многими другими.
Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»:
«Фильм одного из самых талантливых учеников Александра Сокурова снят с невыразимым восторгом перед красотой летающего железа, перед брутальным служивым людом, перед его простой, подчиненной одной задаче, полной повседневной опасности жизнью. С такой романтической мальчишеской искренностью воспевает он военное братство, что просто диву даешься тому, как удалось автору сохранить в себе подобную безыскусность во времена циничного коммерческого кинопатриотизма. Безыскусность, впрочем, сочетается с исключительной технической изощренностью: воздушные съемки выполнены на недостижимом для российского "мейнстрима" уровне».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:10Премьера сочинения Бориса Филановского пройдет в Петербурге и Москве
16:53Объявлены восемь участников программы второго уикенда «Дикой мяты»
14:49Некрасовка запускает лекторий, посвященный XIX веку
14:14Александр Золотухин представит в «Художественном» свой фильм «Брат во всем»
13:31Фестиваль New/Open подвел итоги
13:03В ЦДК покажут фильм о коллекционере Вильгельме Хансене
11:47Приостановлено обсуждение проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей
11 февраля 2022
17:36В Еврейском музее пройдет фестиваль современной музыки Израиля
16:49В ДК Рассвет откроется лекторий InLibertyВсе новости
Последнее интервью Александра Павловича Тимофеевского14 февраля 20222205
Любовь Агафонова о выставке «Ars Sacra Nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов»14 февраля 2022816
Подготовка к концерту «Духовная музыка Второго авангарда»11 февраля 20223378
Кася Денисевич о новом конкурсе иллюстрированных нон-фикшн книг ABCDbooks11 февраля 20223139
Пять радикальных идей для будущего России (и мира)11 февраля 20222923
Оскарас Коршуновас о Хармсе и о «Елизавете Бам» в БДТ11 февраля 20223038
Состояние инвалидности — между нормализацией и трансгуманизмом10 февраля 20223405
Как перформанс с мотетами на стихи Эзры Паунда угодил в болевую точку нашего общества. Разговор с художником Верой Мартынов и композитором Алексеем Сысоевым10 февраля 20223226
Ницше и Багз Банни о Вагнере9 февраля 20223680
Почему Комар и Меламид решили через 50 лет создать ремейки соц-арта9 февраля 20223832
Публикация Александра Авербуха8 февраля 20225024
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 20225315