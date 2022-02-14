Александр Золотухин представит в «Художественном» свой фильм «Брат во всем»

© «Пионер»

24 февраля в московском кинотеатре «Художественный» состоится зрительская премьера драмы «Брат во всем». Фильм представит его автор, режиссер Александр Золотухин и программный директор кинотеатра «Художественный», кинокритик Стас Тыркин.

Начало в 19:00, билеты (750 р.) — на сайте кинотеатра.

Международная премьера картины «Брат во всем» пройдет в программе Encounters 72-го Берлинского международного кинофестиваля. 3 марта фильм выпустит в российский прокат кинокомпания «Пионер».

Александр Золотухин — выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. В 2019 году мировая премьера дебютного фильма Александра Золотухина, «Мальчик русский», состоялась также на Берлинском кинофестивале, в рамках программы «Форум».

«Брат во всем» — история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками.

Главные роли в картине исполнили выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы, для которых эти роли стали дебютом в кино.

Фильм снимали в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. Оператором стал Андрей Найденов, который работал над такими картинами, как «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Эйфория» Ивана Вырыпаева, «В Кейптаунском порту...» Александра Велединского и многими другими.

Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»:

«Фильм одного из самых талантливых учеников Александра Сокурова снят с невыразимым восторгом перед красотой летающего железа, перед брутальным служивым людом, перед его простой, подчиненной одной задаче, полной повседневной опасности жизнью. С такой романтической мальчишеской искренностью воспевает он военное братство, что просто диву даешься тому, как удалось автору сохранить в себе подобную безыскусность во времена циничного коммерческого кинопатриотизма. Безыскусность, впрочем, сочетается с исключительной технической изощренностью: воздушные съемки выполнены на недостижимом для российского "мейнстрима" уровне».

«Брат во всем» (Россия, 2022)

Режиссер: Александр Золотухин

Художественный консультант: Александр Сокуров

Авторы сценария: Александр Золотухин при участии Михаила Тяжева

Продюсеры: Андрей Сигле, Мэри Назари

Оператор: Андрей Найденов

Художник-постановщик: Елена Жукова

Монтаж: Татьяна Кузьмичева

В ролях: Николай Журавлев, Сергей Журавлев, Александра Шевырева, Михаил Клабуков, Егор Кутушов.

Производство: Proline Film при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ



Синопсис: Современная история о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных летчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты — покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелегким выбором, от которого зависит их собственная судьба.





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