Новый фильм Александра Золотухина выйдет в прокат весной

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Весной 2022 года кинокомпания «Пионер» выпустит на экраны российских кинотеатров новую картину Александра Золотухина «Брат во всем», вошедшую в программу Encounters 72-го Берлинского международного кинофестиваля.
Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер». Дата релиза будет объявлена дополнительно.
Александр Золотухин — выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. В 2019 году мировая премьера дебютного фильма Александра Золотухина, «Мальчик русский», состоялась также на Берлинском кинофестивале, в рамках программы «Форум».
Секция Encounters существует на Берлинале с 2020 года. По словам организаторов, она призвана поддержать новые голоса в кино и разнообразить художественные формы, представленные в официальном отборе фестиваля. Жюри секции присуждает призы за лучший фильм, за лучшую режиссуру и специальный приз.
Полностью список фильмов-участников 72-го Берлинского международного кинофестиваля был объявлен 19 января. В программу Encounters отобраны 15 фильмов из Австрии, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Канады, Ливана, России, Руанды, США, Франции, Швейцарии и Японии.
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