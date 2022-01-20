Новый фильм Александра Золотухина выйдет в прокат весной

© «Пионер»

Весной 2022 года кинокомпания «Пионер» выпустит на экраны российских кинотеатров новую картину Александра Золотухина «Брат во всем», вошедшую в программу Encounters 72-го Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер». Дата релиза будет объявлена дополнительно.

Александр Золотухин — выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. В 2019 году мировая премьера дебютного фильма Александра Золотухина, «Мальчик русский», состоялась также на Берлинском кинофестивале, в рамках программы «Форум».

Секция Encounters существует на Берлинале с 2020 года. По словам организаторов, она призвана поддержать новые голоса в кино и разнообразить художественные формы, представленные в официальном отборе фестиваля. Жюри секции присуждает призы за лучший фильм, за лучшую режиссуру и специальный приз.

Полностью список фильмов-участников 72-го Берлинского международного кинофестиваля был объявлен 19 января. В программу Encounters отобраны 15 фильмов из Австрии, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Канады, Ливана, России, Руанды, США, Франции, Швейцарии и Японии.

«Брат во всем» (Россия, 2022)

Режиссер: Александр Золотухин

Художественный консультант: Александр Сокуров

Авторы сценария: Александр Золотухин при участии Михаила Тяжева

Продюсеры: Андрей Сигле, Мэри Назари

Оператор: Андрей Найденов

Художник-постановщик: Елена Жукова

Монтаж: Татьяна Кузьмичева

В ролях: Николай Журавлев, Сергей Журавлев, Александра Шевырева, Михаил Клабуков, Егор Кутушов.

Производство: Proline Film при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ



Синопсис: Современная история о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных летчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты — покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелёгким выбором, от которого зависит их собственная судьба.





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