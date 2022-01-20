На главные призы Берлинале претендуют 18 фильмов из 15 стран

Шарлотта Гензбур в фильме «Les passagers de la nuit» (Франция), реж. Микаэль Херс © Nord-Ouest Films, Arte France Cinéma

Сегодня, 19 января, объявлены все фильмы 72-го Берлинского международного кинофестиваля. В основной конкурсной программе, победитель которой будет награжден призом «Золотой медведь», примут участие 18 картин режиссеров из Австрии, Аргентины, Бельгии, Германии, Индонезии, Испании, Италии, Камбоджи, Канады, Китая, Мексики, США, Франции, Швейцарии и Южной Кореи.

Основная конкурсная программа опубликована на сайте Берлинале. Как отмечают организаторы фестиваля, 17 фильмов будут показаны впервые, 7 фильмов сняты женщинами-режиссерами.

Среди участников основного конкурса новые работы Клер Дени, Ульриха Зайдля, Урсулы Майер, Паоло Тавиани, Микаэля Херса, Андреаса Дрезена, Дени Коте и Франсуа Озона, чей фильм «Петер фон Кант» (Peter von Kant) будет показан на открытии фестиваля.

В конкурсной программе Encounters будут соревноваться 15 фильмов, в том числе драма Александра Золотухина «Брат во всем» — история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые своей сильной привязанностью мешают друг другу добиться мечты — стать военными летчиками.

В программе короткого метра Berlinale Shorts состоятся премьеры фильмов «Haulout» (Великобритания-Россия) Евгении и Максима Арбугаевых и «Трэп» (Trap, Россия-Литва) Анастасии Вебер, а в секции Generation 14plus будет представлена картина «Страна Саша» (Россия) Юлии Трофимовой.

Кроме того, организаторы Европейского кинорынка включили российский детективный сериал «Идентификация» в подборку Berlinale Series Market Selects.

Ранее стало известно, что в программу «Панорама» отобраны «Продукты 24» Михаила Бородина и кaзaхстaнско-российский фильм Аскара Узабаева «Бақыт» («Счaстье»).

72-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в традиционном формате с 10 по 16 февраля. Жюри возглавит американский сценарист, режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан.







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