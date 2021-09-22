Объявлен лонг-лист премии «НОС-2021»

«Быть шведоязычной писательницей в Финляндии — это и хорошо, и плохо одновременно»
Мария Нестеренко беседует с Малин Кивелей22 сентября 202148
Сегодня, 21 сентября, жюри литературной премии «НОС» (Новая словесность), работавшее в течение нескольких месяцев, объявило лонг-лист 2021 года.
Список сформирован из полного объема заявок, поступивших на конкурс в 2021 году (288 номинантов), в него вошли 20 книг:
Жюри премии «НОС-2021»:
Следующим этапом премии «НОС» станет формирование шорт-листа в процессе публичных дебатов на Красноярской ярмарке книжной культуры, которая в 2021 году пройдет с 3 по 7 ноября. Третий этап — финальные дебаты жюри и экспертов с выбором главного победителя — состоится в Москве в начале 2022 года.
Параллельно будут выбраны шорт-лист и победитель регионального проекта премии «Странник НОС», также своих фаворитов назовет Критическая академия премии.
С 15 октября на официальной странице премии на сайте Фонда Михаила Прохорова начнется читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».
Торжественная церемония награждения всех победителей пройдет в рамках финальных дебатов в Москве.
Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для выявления основных трендов, тенденций, имен. Уникальность премии — в абсолютной публичности: шорт-лист и победитель определяются в ходе серии открытых дебатов с участием членов жюри, экспертной группы, критиков и публики.
Учредитель и организатор премии — Благотворительный фонд Михаила Прохорова.
Партнеры премии: Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (Арсенал), Ельцин Центр
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
15:28В Москве откроется первая российская выставка-продажа Sotheby's
15:10В Петербурге и Москве пройдет фестиваль китайского кино
13:17На выставке в Музее Москвы обсудят электрификацию, театр и кино первой трети ХХ века
12:43Фестиваль текстов об искусстве пройдет в Нижнем Новгороде
12:01На «Кинотавре» названы победители конкурса короткометражного кино
10:58Умер Ричард Кирк
Вчера
17:36Объявлен лонг-лист премии «НОС-2021»
17:19Лекторий «Симпосий» готовит шесть новых курсов
15:31На «Винзаводе» пройдет маркет авторской фотокнигиВсе новости
Мария Нестеренко беседует с Малин Кивелей22 сентября 202148
Анастасия Семенович о том, почему выборы — это бесполезная игрушка и что нет никакого «мы» — ни с одной из сторон22 сентября 2021312
«Самое Большое Простое Число» выпустило музыкальную сказку для детей и взрослых по произведению Павла Пепперштейна «Потерянное зеркальце»22 сентября 2021565
Что смотреть на Dance Open — 2021: гид COLTA.RU21 сентября 20211119
Александр Чанцев о книге Вольфрама Айленбергера «Время магов»21 сентября 20211331
Как прошла ярмарка современного искусства viennacontemporary в условиях ограничений — ковидных, финансовых и политических. Ольге Мамаевой рассказывает ее владелец Дмитрий Аксенов21 сентября 20211111
Почему важно сохранить гостиницу Чирчикстроя21 сентября 20211342
СOLTA.RU начинает новую рубрику и публикует эссе Тани Скарынкиной21 сентября 20211866
Время и тело в книге «Ты — будущее» Галины Рымбу20 сентября 20212864
«Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути20 сентября 20211710
Итоги «Любимовки-2021»20 сентября 20211500
Полина Барскова о книге Кати Петровской «Кажется Эстер»17 сентября 20214697