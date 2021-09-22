Объявлен лонг-лист премии «НОС-2021»

© Фонд Михаила Прохорова

Сегодня, 21 сентября, жюри литературной премии «НОС» (Новая словесность), работавшее в течение нескольких месяцев, объявило лонг-лист 2021 года.

Список сформирован из полного объема заявок, поступивших на конкурс в 2021 году (288 номинантов), в него вошли 20 книг:

Ксения Буржская — «Мой белый» (М.: Эксмо, 2021)

Оксана Васякина — «Рана» (М.: Новое литературное обозрение, 2021)

Максим Гуреев — «Синдром Капгра» (М.: Дружба народов, 2020)

Сергей Захаров — «И восстанет мгла» (Прага, Русская традиция, 2021)

Кирилл Куталов — «Антитела» (б.м.: Издательские решения, 2021)

Татьяна Леонтьева — «Суп без фрикаделек» (Нур-Султан: Фолиант, 2021)

Лера Манович — «Прощай, Анна К» (Нур-Султан: Фолиант, 2021)

Ольга Медведкова — «Три персонажа в поисках любви и бессмертия» (М.: Новое литературное обозрение, 2021)

Евгения Некрасова — «Кожа» (М.: Bookmate Originals, 2021)

Дмитрий Петров — «Мутный» (Волгоград: Перископ-Волга, 2020)

Валерий Печейкин — «Злой мальчик» (М.: Эксмо, Inspiria, 2020)

Алексей Поляринов — «Риф» (М.: Эксмо, Inspiria, 2020)

Кетеван Сапович — «Письма маме. Истории большого города» (СПб.; М.: Rugram_Пальмира, 2021)

Владимир Седов — «Зеленое пальто» (Н. Новгород: Дятловы горы, 2021)

Артем Серебряков — «Фистула» (М.: ИД Городец, 2021)

Андрей Томилов — «Тайга далекая» (Иркутск: Типография Форвард, 2020)

Ислам Ханипаев — «Типа я» (б.м.: Издательские решения, 2021)

Иван Шипнигов — «Стрим» (М.: Livebook, 2021)

Роман Шмараков — «Алкиной» (М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2021)

Владимир Шпаков — «Пленники амальгамы» (М.: ИД Городец, 2021)



Жюри премии «НОС-2021»:

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Константин Богданов (председатель жюри)

журналист, редактор раздела «Мозг» издания «Афиша Daily» Егор Михайлов

куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская

сценарист, драматург, участник и сооснователь проекта «Театр.doc» Александр Родионов

доктор философских наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Оксана Тимофеева



Следующим этапом премии «НОС» станет формирование шорт-листа в процессе публичных дебатов на Красноярской ярмарке книжной культуры, которая в 2021 году пройдет с 3 по 7 ноября. Третий этап — финальные дебаты жюри и экспертов с выбором главного победителя — состоится в Москве в начале 2022 года.

Параллельно будут выбраны шорт-лист и победитель регионального проекта премии «Странник НОС», также своих фаворитов назовет Критическая академия премии.

С 15 октября на официальной странице премии на сайте Фонда Михаила Прохорова начнется читательское голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий».

Торжественная церемония награждения всех победителей пройдет в рамках финальных дебатов в Москве.

Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для выявления основных трендов, тенденций, имен. Уникальность премии — в абсолютной публичности: шорт-лист и победитель определяются в ходе серии открытых дебатов с участием членов жюри, экспертной группы, критиков и публики.

Учредитель и организатор премии — Благотворительный фонд Михаила Прохорова.

Партнеры премии: Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (Арсенал), Ельцин Центр







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