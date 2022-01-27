Назван победитель премии «Странник/НОС»

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26 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге прошли дебаты литературной премии «Странник/НОС», регионального проекта премии «НОС». По итогам дебатов был объявлен победитель – роман «Кожа» Евгении Некрасовой.
Об этом сообщает сайт Фонда Михаила Прохорова, являющегося организатором премий «Странник/НОС» и «НОС». Видеозапись дебатов доступна на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.
В них приняли участие книжный критик Полина Бояркина (Петербург), краевед и городской исследователь Полина Иванова (Екатеринбург), директор книжного магазина «Пиотровский» Михаил Мальцев (Пермь), сооснователь книжного магазина «Пиотровский» Денис Корнеевский (Екатеринбург) и председатель жюри, историк культуры, переводчик Вадим Михайлин (Саратов). К обсуждению подключился председатель совета старейшин премии, руководитель отдела творческих проектов музея «Арсенал» в Нижнем Новгороде Александр Курицын. Модератором дебатов выступил куратор региональной премии «НОС», историк и литератор Кирилл Кобрин.
В шорт-лист премии «Странник/НОС» входили девять произведений современных отечественных писателей: «Рана» Оксаны Васякиной, «Синдром Капгра» Максима Гуреева, «Антитела» Кирилла Куталова, «Три персонажа в поисках любви и бессмертия» Ольги Медведковой, «Кожа» Евгении Некрасовой, «Риф» Алексея Поляринова, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Стрим» Ивана Шипнигова и «Алкиной» Романа Шмаракова.
В итоге эксперты остановили свой выбор на романе «Кожа» Евгении Некрасовой. Она приедет на финальную церемонию премии «НОС» в Москву, где 4 февраля получит статуэтку и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.
В 2020 году победителем премии стал «Другой юг» Шамшада Абдуллаева, в 2019-м — «Вторжение. Краткая история русских хакеров» Даниила Туровского, В 2018-м — «iPhuck 10» Виктора Пелевина.
Региональный вариант премии «НОС» под названием «Волга/Нос» возник в 2018 году и проводился в Нижнем Новгороде совместно с Волго-Вятским филиалом Пушкинского музея (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал). В 2021 году премия переехала в Екатеринбург, получив новое название — «Странник/НОС». Подразумевается, что премия и дальше будет кочевать по России. Как и флагманский «НОС», «Странник/НОС» — единственная в России литературная премия, жюри которой обсуждает свой выбор публично. И шорт-лист, и победитель определяются в ходе серии открытых дебатов.
Смысл проекта — децентрализация литературного процесса. Жюри премии «Странник/НОС» обсуждает новую словесность в разных городах России, вовлекая в дискуссию местное сообщество.
Партнеры премии «Странник/НОС» — Ельцин Центр и Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал)
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