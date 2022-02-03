Руководители российских театров поддержали Александра Калягина

Сегодня, 3 февраля, председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин получил открытое письмо от руководителей 13 российских театров в поддержку высказанной им позиции по поводу проекта указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Письмо опубликовано на сайте СТД РФ, сбор подписей продолжается онайлн. COLTA.RU приводит письмо полностью:





Открытое письмо председателю СТД РФ А.А. Калягину от руководителей российских театров

Председателю СТД РФ

Калягину А.А.

Уважаемый Александр Александрович!

Мы выражаем поддержку Вашей позиции в отношении Проекта Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Тем более, что основные положения обсуждаемого документа полностью дублируют другой, уже подписанный Указ Президента РФ — от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В нем на стр. 34-38 уже закреплена в качестве стратегического национального приоритета России «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» (пп. 84-93). Ряд положений обсуждаемого документа дублируют другой Указ Президента РФ — от 24 декабря 2014 г. №808 «Основы государственной культурной политики», где в качестве одной из целей государственной культурной политики четко заявлена «передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения».

Нам представляется, что предложенный Проект Указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся под тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.



Азаров Д.Н., художественный руководитель Театра Романа Виктюка

Апексимова И.В., директор Театра на Таганке

Богомолов К.Ю., художественный руководитель Театра на Малой Бронной

Бычков М.В., художественный руководитель Воронежского Камерного театра

Марчелли Е.Ж., художественный руководитель Театра имени Моссовета

Миронов Е.В., художественный руководитель Государственного театра наций

Могучий А.А., художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова

Писарев Е.А., художественный руководитель Театра имени Пушкина

Райкин К.А., художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Рыжаков В.А., художественный руководитель Театра «Современник»

Урин В.Г, генеральный директор Большого театра

Хабенский К.Ю., художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова

Юхананов Б.Ю., художественный руководитель Электротеатра Станиславский







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share facebook twitter вконтакте

Ссылки по теме