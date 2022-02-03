Руководители российских театров поддержали Александра Калягина

Марш микробов
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 2022384
Сегодня, 3 февраля, председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин получил открытое письмо от руководителей 13 российских театров в поддержку высказанной им позиции по поводу проекта указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Письмо опубликовано на сайте СТД РФ, сбор подписей продолжается онайлн. COLTA.RU приводит письмо полностью:
Открытое письмо председателю СТД РФ А.А. Калягину от руководителей российских театров
Председателю СТД РФ
Калягину А.А.
Уважаемый Александр Александрович!
Мы выражаем поддержку Вашей позиции в отношении Проекта Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Тем более, что основные положения обсуждаемого документа полностью дублируют другой, уже подписанный Указ Президента РФ — от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В нем на стр. 34-38 уже закреплена в качестве стратегического национального приоритета России «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» (пп. 84-93). Ряд положений обсуждаемого документа дублируют другой Указ Президента РФ — от 24 декабря 2014 г. №808 «Основы государственной культурной политики», где в качестве одной из целей государственной культурной политики четко заявлена «передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения».
Нам представляется, что предложенный Проект Указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся под тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.
Азаров Д.Н., художественный руководитель Театра Романа Виктюка
Апексимова И.В., директор Театра на Таганке
Богомолов К.Ю., художественный руководитель Театра на Малой Бронной
Бычков М.В., художественный руководитель Воронежского Камерного театра
Марчелли Е.Ж., художественный руководитель Театра имени Моссовета
Миронов Е.В., художественный руководитель Государственного театра наций
Могучий А.А., художественный руководитель БДТ имени Г.А. Товстоногова
Писарев Е.А., художественный руководитель Театра имени Пушкина
Райкин К.А., художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина
Рыжаков В.А., художественный руководитель Театра «Современник»
Урин В.Г, генеральный директор Большого театра
Хабенский К.Ю., художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова
Юхананов Б.Ю., художественный руководитель Электротеатра Станиславский
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:44В ДК Рассвет состоится концерт «Шостакович на фоне соцреализма»
17:09В России запретят вещание Deutsche Welle
16:06На выставке «New Elements» в Новой Третьяковке пройдет международный симпозиум
14:52Руководители российских театров поддержали Александра Калягина
13:43ЦИМ проведет международный фестиваль особого театра
12:18«Седьмая печать» Бергмана выходит в российский прокат
2 февраля 2022
17:49Большую оркестровую премию учредили в Петербурге
16:45Умерла Моника Витти
15:33Антон Вдовиченко и Аня Кравченко представят свои танцевальные работы в студии «Сдвиг»Все новости
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 2022384
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science2 февраля 20221272
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги1 февраля 20223462
Анна Прохазка об акустике питерского Дома радио и «Декамероне» Боккаччо31 января 20222665
Илья Виницкий о переводе пушкинской поэмы Максом Истменом31 января 20222646
«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова31 января 20222026
ГЭС-2 как стройка стройки28 января 20224761
Кинематографический фанк от московской группы, которую оценили в Европе28 января 20224423
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 20224560
Турист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»27 января 20224995
«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой27 января 20223528
Сергей Соловьев памяти Натальи Исаевой27 января 20224135