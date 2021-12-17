СТД РФ отклонил поправки в Основы государственной культурной политики

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На заседании секретариата Союза театральных деятелей России (СТД РФ) 13 декабря было решено признать нецелесообразным внесение поправок в Основы государственной культурной политики, предложенных Институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.
Как сообщает сайт СТД РФ, проект изменений в Основы государственной культурной политики представил один из его авторов, директор Института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, бывший замминистра культуры Владимир Аристархов.
Необходимость этих изменений он обосновал в своем выступлении в лектории Российского православного университета.
«Пришло время внести корректировки в текст Основ государственной культурной политики: сделать акцент на сохранении общероссийской гражданской, цивилизационно-культурной идентичности, самобытности, определяемой нашими традиционными ценностями. В документе необходимо прописать, что государство поддерживает не всё подряд, а только то, что соответствует нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. <...> Вносятся такие понятия, как культурный суверенитет, а также определение самих наших традиционных ценностей, взятое из Стратегии национальной безопасности», — цитирует Владимира Аристархова журнал «Театр».
В заседании секретариата СТД РФ участвовали советники председателя СТД РФ — Юрий Гаврилов, заместитель директора Института экономики РАН Валентина Музычук, гендиректор Большого театра Владимир Урин и директор Театра имени Евг. Вахтангова Кирилл Крок. Все выступавшие выразили сомнение в необходимости корректировки Основ государственной культурной политики, отмечается в сообщении СТД РФ.
По итогам обсуждения секретариат СТД РФ принял решение отклонить предложенные поправки в Основы государственной культурной политики.
В решении, в частности, подчеркивается, что задачей Основ государственной культурной политики является равномерное раскрытие всех трех пунктов статьи 44 Конституции РФ: о свободе творчества (пункт 1), о праве участия в культурной жизни (пункт 2) и об обязанности хранить наследие (пункт 3). По мнению секретариата СТД РФ, «разработчики проекта поправок к Основам сделали наибольший акцент на том, чтобы раскрыть пункт 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации, не уделив достаточно внимания пунктам 1 и 2».
«В Конституции Российской Федерации сказано: "Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа". Это положение не следует интерпретировать так, будто содержание понятие "культура" исчерпывается только понятием "наследие"», — говорится в решении.
Секретариат СТД РФ предлагает вынести вопрос о целесообразности внесения изменений в Основы государственной культурной политики на заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству или президиума этого совета.
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