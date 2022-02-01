Александр Калягин: Кому это нужно?

Антифа: что это было? И будет ли вновь?
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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин выступил с заявлением в связи с обсуждением проекта президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Заявление Александра Калягина опубликовано 31 января на сайте СТД РФ. COLTA.RU приводит его полностью:
Не так давно СТД РФ на заседании Секретариата, представляющего всю театральную Россию, рассмотрел предложения по корректировке Основ государственной культурной политики. Мои коллеги были единодушны: те положения, которые в этом документе уже существуют, в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей и дополнительного усиления вовсе не требуют.
И вдруг, буквально, ни с того, ни с сего, нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами (кстати, хорошо бы знать их) прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) — невозможна без установления дополнительного контроля.
Вот это да! Дожили! Контроль, контроль, контроль! Друзья! Мы же это все проходили...
Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно.
А как же тогда будет развиваться культура?
А как же тогда эффективно доносить свои традиционные ценности и повышать роль России в мире без постоянного развития художественного языка?
А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?
И, наконец, искусство есть отражение жизни, с ее недостатками и достоинствами, а нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно?
И еще. Совершенно не ясно, каким образом будут соотноситься действующие Основы государственной культурной политики и предлагаемый документ. Оба предполагают наличие координационного органа. Как они будут существовать? Параллельно? А кто главнее? Это вопрос. Ощущение странное и немного страшноватое.
Почему не может быть разработана соответствующая Стратегия по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей? И тогда не понадобятся ни новый координационный орган идеологического (!) контроля, ни новые его полномочия. Министерство культуры с ними вполне справляется (и хорошо справляется). Хотя не буду скрывать, что меня немного обескуражило то, что этот новый документ представлен Министерством культуры.
Вопросов очень много. А главный вопрос: кому это всё нужно?
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