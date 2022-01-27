Началось обсуждение основ госполитики РФ по сохранению традиционных ценностей

Предложения по проекту указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которые сейчас проходят этап общественного обсуждения, в дальнейшем будут обсуждаться на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате РФ и в других инстанциях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Институт наследия).

Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов, проект указа разработан Министерством культуры РФ в конце декабря на основе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной президентом в июле 2021 года.

К числу традиционных ценностей авторы проекта относят «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России». Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».

Планируемый срок вступления проекта в силу — май 2022 года. Действие указа будет распространяться на граждан Российской Федерации, гражданский персонал уголовно-исполнительной системы, некоммерческие организации, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления РФ.

«На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза», — говорится в описании текущего этапа подготовки проекта. Общественное обсуждение должно завершиться 4 февраля.

«Важно отметить, что представленный на общественное обсуждение проект документа не носит исчерпывающий и законченный характер, — приводят в пресс-службе слова директора Института наследия Владимира Аристархова. — Это предложения, которые в дальнейшем мы продолжим обсуждать на авторитетных площадках Совета Федерации и Государственной думы, Общественной палаты Российской Федерации, Общественного совета при Минкультуры России и многих других».







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